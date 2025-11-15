Embraer adapta el Super Tucano para la detección y derribo de drones: así es el avión de combate ligero brasileño

Embraer ha anunciado una nueva y significativa actualización del A-29 Super Tucano, su aeronave insignia en el segmento de combate ligero, que será adaptada con tecnología avanzada para detectar, rastrear y neutralizar drones en pleno vuelo. Esta modernización busca responder a las crecientes amenazas de los sistemas aéreos no tripulados, cada vez más presentes en los conflictos contemporáneos.

De acuerdo a los planes divulgados por el fabricante brasileño de aviones, la integración de estos nuevos sistemas permitirá que las fuerzas aéreas que operan actualmente el Super Tucano -o que planean adquirirlo- puedan incorporar misiones de contramedidas contra aeronaves no tripuladas dentro de sus perfiles operacionales.

"Los conflictos recientes han evidenciado la necesidad urgente de soluciones efectivas contra los drones, y el Super Tucano es una herramienta ideal para contrarrestarlos con bajo coste operativo", ha asegurado Bosco da Costa Junior, presidente de Embraer Defensa y Seguridad.

El nuevo paquete de adaptación parte de los sistemas ya existentes en el A-29, que ha demostrado su versatilidad a lo largo de más de dos décadas de servicio. El avión incorporará enlaces de datos específicos, sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR), designadores láser y la capacidad de emplear cohetes guiados por láser. A todo ello se suma el armamento estándar del modelo: ametralladoras calibre .50 montadas en las alas.

Gracias a la integración de estos componentes, el A-29 Super Tucano será capaz de ejecutar misiones de contramedida aérea, identificación de amenazas y ataque selectivo contra drones enemigos. La precisión de sus sensores y su capacidad para operar con bajo coste operativo lo posicionan como una alternativa atractiva frente a cazas mucho más caros o sistemas antiaéreos complejos.

Aviones A-29 Super Tucano Embraer

El A-29 Super Tucano, un turbohélice de ataque ligero y de entrenamiento avanzado, es uno de los mayores éxitos de Embraer en el ámbito militar. Su diseño combina robustez, eficiencia y adaptabilidad, permitiéndole desempeñar misiones que van desde el entrenamiento de pilotos hasta operaciones de ataque ligero, patrullaje fronterizo e inteligencia.

Considerado el único avión "tres en uno" de su clase, el Super Tucano ofrece alto rendimiento en ataque ligero, reconocimiento armado y entrenamiento táctico. Esto le permite optimizar la flota de las fuerzas aéreas que lo utilizan y reducir la necesidad de infraestructura de apoyo adicional. Para países con presupuestos limitados o vastos territorios que vigilar, como varias naciones latinoamericanas, se convierte en una opción de gran valor operativo y económico.

Capacidades operativas

El avión está diseñado para ejecutar una amplia gama de operaciones. En las misiones de apoyo aéreo cercano, puede atacar objetivos enemigos ubicados cerca de las fuerzas aliadas, integrando su acción con un Controlador Aéreo Terminal Conjunto que opera desde tierra. También puede realizar misiones de control aéreo avanzado cuando lleva a bordo un controlador encargado de designar el objetivo y autorizar el ataque.

En las tareas de patrulla aérea, la aeronave desempeña bombardeos y ametrallamientos tácticos preventivos con el objetivo de interrumpir o retrasar el avance enemigo. En operaciones especiales, demuestra su agilidad y capacidad para llevar a cabo misiones de acción directa que requieren movilidad aérea y precisión, especialmente en incursiones nocturnas.

Además, cuando actúa como coordinador aéreo táctico, sus sistemas de comunicación permiten enlazar de forma efectiva al centro de mando, las tropas terrestres y los demás aviones de ataque, asegurando sincronía en la ejecución de las misiones.

Estas capacidades se complementan con una amplia variedad de configuraciones externas. Con más de 160 combinaciones posibles, el A-29 puede equiparse con distintos tipos de cohetes, bombas guiadas o sensores de reconocimiento. Su ametralladora interna libera los pilones para otras armas, lo que amplía su versatilidad operativa.

Sensores y contramedidas

El A-29 está equipado con sistemas electroópticos e infrarrojos capaces de recolectar imágenes y designar objetivos tanto en el día como en la noche. Su telémetro láser integrado con el sistema de armas permite alta precisión en el ataque, mientras que sus radios V/UHF encriptadas aseguran comunicaciones seguras y el intercambio de coordenadas y mensajes en tiempo real.

Pensado para operaciones nocturnas, el avión dispone de gafas de visión nocturna (GVN) de tercera generación integradas para ambos pilotos, con sistemas de iluminación interna y externa totalmente compatibles con ese tipo de equipo.

Un avión A-29 Super Tucano junto al armamento que puede portar Embraer

En cuanto a autoprotección, la nave incorpora dispensadores de chaff y bengalas, cada uno con capacidad para 30 cartuchos, además de asientos eyectables Martin Baker con modos de operación seleccionables y otras medidas activas de supervivencia. Su motor Pratt & Whitney PT6A-68C, con una potencia de 1.600 shp, le proporciona un empuje fiable, bajo consumo y facilidad de mantenimiento.

Desde su entrada en servicio, el Super Tucano ha conquistado a las fuerzas aéreas del mundo. Actualmente, más de 22 países operan aproximadamente 300 unidades. En América Latina, es utilizado por las fuerzas aéreas de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y, más recientemente, Panamá, que este año decidió incorporarlo para fortalecer la vigilancia y el combate al narcotráfico.

Estados Unidos y países de África y Asia también han adquirido el modelo, destacando su confiabilidad y bajo coste operativo. En escenarios reales, el A-29 ha participado en misiones de patrulla fronteriza, interdicción aérea y operaciones antiterroristas, demostrando su eficacia en entornos difíciles y climas extremos.

Con la nueva actualización centrada en la defensa contra drones, Embraer refuerza su apuesta por mantener al Super Tucano como una plataforma vigente frente a las necesidades del combate moderno. "Esta evolución mantiene al Super Tucano a la vanguardia del combate ligero", ha afirmado Da Costa Junior. "Su equilibrio entre potencia, resistencia, electrónica avanzada y bajo costo operativo sigue siendo inigualable".