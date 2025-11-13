Indra se alía con Piedrafita Systems para desarrollar sistemas eléctricos y suspensiones para vehículos blindados

Indra y Piedrafita Systems han suscrito un acuerdo de intenciones para desarrollar de forma conjunta sistemas eléctricos y de suspensión para vehículos militares, según ha informado en un comunicado.

El acuerdo se enmarca en el desarrollo de los programas de modernización militar, en los que Indra es la compañía con mayor protagonismo dentro de los incrementos presupuestarios estatales para la actualización de los activos nacionales de defensa.

En concreto, ambas compañías impulsarán sus capacidades en tecnología de "última generación" en áreas críticas para las misiones de defensa, en especial en los sistemas eléctricos y de suspensión de los vehículos terrestres militares, "dos ámbitos clave para mejorar su rendimiento, fiabilidad y seguridad en operaciones".

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que el acuerdo amplía el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones tecnológicas "de vanguardia" que potencien la modernización de las Fuerzas Armadas y consoliden "una industria nacional fuerte, innovadora y soberana".

"Junto con Piedrafita Systems, fortalecemos el ecosistema industrial, situando a España a la vanguardia en el ámbito de los vehículos terrestres y en los principales programas internacionales y europeos, y ampliamos nuestra red de más de 1.000 socios con 200 nuevos aliados en todo el país", ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado de Piedrafita Systems, Luis Corral, ha remarcado que el acuerdo supone un nuevo paso en la colaboración entre ambas empresas.

"La alianza permite poner al servicio de la defensa las capacidades tecnológicas y de innovación de ambas compañías, contribuyendo al éxito de los programas nacionales y europeos. Con este acuerdo se enriquece el tejido industrial y tecnológico español, impulsando el desarrollo de soluciones propias y avanzadas que garantizan la soberanía y la autonomía estratégica nacional", ha agregado.

Indra Land Vehicles

En este contexto, cabe recordar que Indra creó este año una nueva división --denominada Indra Land Vehicles-- especializada en el desarrollo y fabricación de vehículos militares.

En esta división se incluye Tess Defence, compañía de la que tomó el control este año y que está participada por General Dynamics European Land Systems, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa Placencia.

Tess Defence, de hecho, es la adjudicataria de los contratos del Ministerio de Defensa para la fabricación de los blindados 8x8 Dragón para el Ejército español y de los Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC)), valorados cada uno de ellos en unos 2.000 millones de euros.

Por otro lado, Indra ha reforzado sus capacidades productivas en el ámbito de los vehículos militares con la adquisición a Duro Felguera de su fábrica en Gijón, conocida como 'El Tallerón' y la cual se encuentra en proceso de reconversión para fabricar blindados en ella (antes era una planta de calderería pesada).

"Entre las soluciones más avanzadas que Indra está desarrollando en el ámbito terrestre, destaca el sistema de misión Maestre, el primer sistema de nueva generación en entrar en producción en Europa y el más avanzado del mercado para vehículos militares y carros de combate o el radar Nemus, un sistema de vanguardia concebido para proteger vehículos y plataformas acorazadas frente a amenazas como drones, misiles y proyectiles", ha detallado la empresa.