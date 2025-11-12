Fallecen 20 militares de Turquía al estrellarse un avión C-130 Hercules: la aeronave se partió en dos en pleno vuelo

Los 20 militares que iban en el avión turco estrellado este martes en la zona fronteriza entre Georgia y Azerbaiyán murieron en el siniestro, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Defensa de Turquía.



En un comunicado, el Ministerio ha detallado los nombres de los 20 soldados fallecidos, pero no ha dado explicaciones sobre las posibles causas del accidente. La aeronave de transporte, un C-130 Hercules fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, había salido el miércoles por la tarde desde Azerbaiyán con destino a Turquía.



Entre las víctimas se encuentra un teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea, dos mayores pilotos, dos primeros tenientes de la Fuerza Aérea y varios suboficiales y sargentos, según ha detallado Ankara.



"Los equipos de búsqueda, rescate e investigación de accidentes comenzaron un trabajo coordinado con las autoridades georgianas a las 6:30 (hora local) en el lugar del siniestro de nuestro avión de transporte militar", han señalado las autoridades turcas a través de una nota oficial.



Según la prensa local, no hubo ningún mensaje de alerta sobre posibles problemas técnicos a bordo del avión antes de que se produjera el siniestro. Un técnico aeronáutico militar retirado señaló a EFE que la cola del avión parece haberse desprendido del resto del avión antes del impacto y que la aeronave se partió en dos en pleno vuelo.



"La cola no se desprende así como así", ha afirmado la fuente consultada, que añadió que o algo en el interior provocó una explosión que llevó a la separación de la cola, o hubo una intervención externa que hizo que se desprendiera.



El C-130 Hercules, en servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, tiene capacidad para transportar hasta 74 soldados completamente equipados o entre 15 y 20 toneladas de carga en función de su versión.