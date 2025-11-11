Arquimea nombra a Antonio Abad nuevo director general de CanarySat Satellite Services, encargada de la constelación de satélites LEO

La constelación LEO de CanarySat operará en banda Ka y busca transformar el modelo actual de las comunicaciones por satélite a nivel global.

Arquimea, la tecnológica especializada en el sector espacial, ha nombrado a Antonio Abad nuevo director general de CanarySat Satellite Services, la filial encargada de desarrollar el programa de constelación de satélites LEO. Con este proyecto, la compañía busca transformar el modelo actual de las comunicaciones seguras por satélite.

Con más de tres décadas de experiencia en la industria aeroespacial, Antonio Abad es una de las figuras más reconocidas en el ámbito de las comunicaciones por satélite. Durante su larga etapa como director técnico de Hispasat, ha liderado el lanzamiento de once satélites GEO y ha impulsado proyectos estratégicos de alcance nacional y europeo.

Entre ellos destacan la primera misión mundial de distribución de claves cuánticas en órbita GEO (GEO-QKD), la participación de Hispasat en el consorcio SpaceRise para el desarrollo de la constelación europea IRIS2, y la creación del primer operador europeo de comunicaciones lunares a través del programa Moonlight.

Abad es además miembro de la International Academy of Astronautics y de la Académie de l’Air et de l’Espace, Associate Fellow del American Institute of Aeronautics and Astronautics y Senior Member del Institute of Electrical and Electronic Engineers. Colabora habitualmente con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Española (AEE), entre otras instituciones del sector.

Para Abad, “es un honor asumir la dirección de un proyecto con un potencial transformador tan grande”. “Las constelaciones satelitales LEO representan el futuro del espacio y mi objetivo es poner al servicio de esta misión toda la experiencia y conocimiento acumulados durante más de tres décadas en el sector”.

En esta nueva etapa, liderará la puesta en marcha de las infraestructuras y equipo que construirá y operará la futura constelación. El primer objetivo será lanzar dos satélites en 2027, que realizarán una prueba de concepto del servicio con los principales clientes.

CanarySat liderará la futura constelación de satélites LEO (Low Earth Orbit) de comunicaciones en banda Ka impulsada por Arquimea para ofrecer servicios de conectividad global, segura y de baja latencia.

El programa busca reforzar la posición de España y de Europa en el ámbito de las operaciones satelitales. Desde su nueva posición, Antonio Abad liderará un equipo multidisciplinar de ingenieros, técnicos y gestores con el objetivo de convertir CanarySat en una empresa de referencia entre los operadores satelitales.

El nombramiento se produce en un momento decisivo para el proyecto, que se encuentra en plena fase de ampliación de la inversión.