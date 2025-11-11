Airbus realiza con éxito el primer vuelo del nuevo avión C295 del Ejército del Aire para misiones de Búsqueda y Rescate

Airbus ha llevado a cabo el primer vuelo industrial del nuevo avión C295 de Búsqueda y Salvamento (SAR) destinado al Ejército del Aire y del Espacio en sus instalaciones en San Pablo (Sevilla). Se trata de la primera unidad de un total de ocho que el Ministerio de Defensa contrató con el fin de sustituir a los CN235 VIGMA, en servicio desde 2008.

Este primer ensayo, con una duración de dos horas y 35 minutos, ha tenido como objetivo la prueba de los sistemas de vuelo de la plataforma antes de proceder a los tests de sistemas de misión del avión, según ha explicado el gigante aeroespacial a través de un comunicado.

En los próximos meses se realizarán más ensayos, tanto en vuelo como en tierra, de cara a la entrega final a cliente que está planificada para el segundo cuatrimestre de 2026. Está previsto que esta primera unidad sea operada por el 802 Escuadrón del Ala 46 en la base aérea de Gando.

El primer C295 de vigilancia marítima que se integrará en el Ejército del Aire y del Espacio Airbus Defence and Space

Los nuevos C295 SAR, que se sumarán a los 12 aparatos de este modelo que ya opera la fuerza aérea española, estarán especialmente equipados para la realización de operaciones de búsqueda y salvamento, además de prestar apoyo a la acción del Estado.

En este sentido, también incorporarán un sistema de detección y localización de teléfonos móviles Lifeseeker proporcionado por la también española Centum. Gracias a este sistema, el trabajo de las tripulaciones a bordo de las aeronaves se verá facilitado de forma notable ya que permitirá establecer un canal de comunicación entre la persona desaparecida y el equipo de rescate.

El presupuesto total del programa, aprobado por el Consejo de Ministros, asciende a 2.034 millones de euros, en los que se incluyen otras ocho aeronaves del mismo modelo pero modificadas para tomar un papel en la guerra antisubmarina.

En cuanto a especificaciones, esta variante del C295 cuenta con una autonomía de 3.700 kilómetros a una altitud de 7.620 metros y a una velocidad de 480 km/h. El peso máximo al despegue alcanza los 23.200 kilogramos que consiguen despegar gracias a un par de motores Pratt & Whitney de 2.645 caballos de potencia cada uno.

Los actuales CN235, operativos en la mencionada Ala 46 de Gran Canaria como también en el Ala 48 de Getafe (Madrid) y el Ala 49 de Mallorca, son clave en algunas misiones internacionales en las que participa España, como la operación Atalanta, que lucha contra la piratería en el océano Índico y frente a las costas del Cuerno de África.