Rheinmetall e ICEYE refuerzan su posicionamiento en la industria espacial y establecen su 'joint venture' en Neuss

Imagen de un satélite de radar de apertura sintética (SAR) YCEYE

Las claves nuevo Generado con IA Rheinmetall e ICEYE han creado la empresa conjunta Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH, con sede en Neuss, Alemania, combinando la experiencia industrial alemana y el liderazgo tecnológico finlandés en satélites SAR. Rheinmetall controlará el 60% de la nueva compañía, mientras que ICEYE mantendrá el 40%, consolidando la entrada del grupo alemán en el sector espacial. La empresa prevé comenzar operaciones en 2025 y lanzar su primer satélite fabricado localmente en 2026, respondiendo a la creciente demanda de soluciones de observación y defensa espacial. Ambas firmas ya colaboran proporcionando imágenes satelitales SAR en apoyo a la defensa de Ucrania, aprovechando la capacidad de estos satélites para operar en cualquier condición meteorológica.

El grupo tecnológico alemán Rheinmetall y la finlandesa ICEYE, referente mundial en satélites de radar de apertura sintética (SAR), han oficializado la creación de su empresa conjunta Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH, con sede en Neuss, Alemania.

La nueva alianza une la amplia experiencia industrial de Rheinmetall con el liderazgo tecnológico de ICEYE para acelerar el desarrollo de soluciones espaciales de última generación.

Con esta operación, Rheinmetall consolida su entrada en el sector espacial al asumir el 60 por ciento del capital de la nueva empresa, mientras que ICEYE mantendrá el 40 por ciento restante.

Tan solo cinco meses después de anunciar su colaboración, la nueva compañía ya está oficialmente constituida y prevé iniciar sus operaciones en 2025. El primer satélite fabricado localmente saldrá de producción en 2026.

La creciente demanda global de capacidades de observación y reconocimiento basadas en el espacio, impulsada por necesidades de defensa y seguridad, ha sido un factor clave en la creación de esta alianza.

En el marco de su cooperación, Rheinmetall e ICEYE ya aportan imágenes satelitales SAR en apoyo a la defensa de Ucrania frente a Rusia.

Los satélites de radar de apertura sintética ofrecen una ventaja estratégica frente a los sistemas ópticos convencionales: son capaces de obtener imágenes de alta resolución sin verse afectados por la nubosidad, la oscuridad o las condiciones meteorológicas adversas, lo que los convierte en herramientas esenciales para la vigilancia continua y en tiempo real.