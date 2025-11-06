Turquía y Reino Unido firman un nuevo acuerdo estratégico para desarrollar drones

La firma de este acuerdo se produce en un contexto de creciente interés global por los drones militares, impulsado por su papel en conflictos recientes como Ucrania, Nagorno-Karabaj y Siria.

Directivos de ambas compañías destacan la complementariedad de sus habilidades y el objetivo de acelerar el desarrollo y abrir nuevos mercados en tecnologías avanzadas no tripuladas.

El acuerdo busca combinar las capacidades de ambas empresas para crear soluciones de combate no tripuladas más eficientes, competitivas y con proyección internacional.

Turkish Aerospace y BAE Systems han firmado un Memorando de Entendimiento para colaborar en el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados (drones).

Turkish Aerospace y la británica BAE Systems han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar conjuntamente nuevas oportunidades en el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados (UAS), drones.

El acuerdo sienta las bases de una alianza estratégica entre la principal compañía aeroespacial de Turquía y una de las empresas militares y tecnológicas de referencia en Europa.

Según el documento, equipos de ingeniería y especialistas en aviación de ambas compañías trabajarán coordinados para identificar proyectos y tecnologías en las que puedan combinar capacidades. El objetivo es avanzar en soluciones de combate no tripuladas que resulten más eficientes, competitivas y con potencial de proyección internacional.

Dave Holmes, director general de FalconWorks —la división de innovación avanzada de BAE Systems—, destacó que este acuerdo “marca el inicio de una alianza profunda y significativa”.

“Cada organización aporta habilidades complementarias y una sólida cartera de sistemas no tripulados. Podemos aprovecharlas y combinarlas para crear soluciones competitivas y rentables”, subrayó.

Por su parte, Mehmet Demiroğlu, director ejecutivo de Turkish Aerospace, afirmó que la compañía turca quiere “elevar aún más las capacidades ya demostradas en sistemas no tripulados”.

“Con nuestra experiencia en integrar capacidades locales y globales, estamos explorando la posibilidad de cooperar con BAE Systems para acelerar el desarrollo, abrir nuevos mercados y profundizar en tecnologías avanzadas no tripuladas”, explicó.

La firma del acuerdo entre Turquía y Reino Unido se produce en medio de una oleada de interés global por los sistemas autónomos de combate, tras su impacto decisivo en conflictos recientes como los de Ucrania, Nagorno-Karabaj y Siria.

Tanto Ankara como Londres han identificado la robótica militar y los vehículos aéreos no tripulados como sectores estratégicos en sus respectivas políticas de defensa.