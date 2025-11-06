Rutte pide a la industria de defensa que asuma "cierto riesgo" y no tener “miedo” al exceso de capacidad futura
"Les prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos desde la OTAN para acelerar las adquisiciones y seguir apoyando la innovación”, advirtió,
Las claves
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a la industria de defensa a asumir “cierto riesgo” y aumentar la producción militar, en línea con el incremento del gasto en defensa anunciado por los aliados para reforzar el apoyo a Ucrania.
“Los tiempos peligrosos exigen acciones audaces, y esto requiere de todos nosotros cierto grado de tolerancia al riesgo. Como líderes deben asumir el riesgo político; a la industria se le pide cierto riesgo empresarial”, expresó Rutte durante el foro OTAN-Industria, celebrado en Bucarest.
El jefe de la Alianza destacó la existencia de “voluntad política”, “dinero” y “demanda” para material militar y propuso “llegar a un acuerdo” con los empresarios del sector. Insistió en la necesidad de “aumentar el suministro, ampliar las líneas de producción existentes y abrir nuevas” para responder a las necesidades de los aliados.
Rutte subrayó la importancia de la cooperación y el desarrollo de capacidades: “Simplemente no hay defensa fuerte sin una industria de defensa fuerte. A veces es así de sencillo".
"Muchos de ustedes también estuvieron en La Haya en la cumbre de la OTAN y en el Foro de la Industria de Defensa que organizamos en ese contexto. El presidente ya mencionó algunas, porque en esa ocasión los líderes de la OTAN decidieron invertir el 5% del PIB en defensa para 2035”.
En su intervención, reiteró el compromiso de agilizar compras y apoyar la innovación: “Por mi parte, seguiré haciendo todo lo posible para instar a los gobiernos a que pasen de las palabras a los hechos y firmen los contratos",
"Les prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos desde la OTAN para acelerar las adquisiciones y seguir apoyando la innovación”, advirtió, subrayando que el sector no debe tener “miedo” al exceso de capacidad futura.
En un contexto de amenazas persistentes, Rutte alertó: “Necesitamos capacidades, equipamiento, verdadero poder de fuego, y también la tecnología más avanzada. Las amenazas que enfrentamos son reales y duraderas".
"La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es el ejemplo más obvio, y el peligro no acabará con la guerra. Rusia seguirá siendo una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo”.
"No podemos ser ingenuos. Debemos estar preparados”. Y aquí, Rutte, citando al presidente Roosevelt, aseguró que “a los enemigos poderosos hay que superarlos en la lucha y en la producción”. Eso fue en 1942, y hoy sigue siendo cierto”, remarcó el secretario general.
"Lo llamamos paz mediante la fuerza. Y la OTAN hará su parte, y necesitamos que la industria haga la suya", aseguró.
Para afrontar estos desafíos, advirtió que es clave reforzar la cantidad, creatividad y cooperación, y destacó el valor de la innovación y las alianzas transatlánticas: “Tenemos mucho que aprender unos de otros, y al combinar esfuerzos podemos producir más e impulsar la innovación. Eso nos beneficia a todos”.