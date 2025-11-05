Saab proveerá a Suecia sistemas de lanzamiento de misiles para los aviones de combate Gripen por casi 100 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Saab ha firmado un contrato de 91 millones de euros para suministrar sistemas de lanzamiento de misiles a la Fuerza Aérea de Suecia para los aviones de combate Gripen. Los sistemas permitirán al Gripen portar misiles aire-aire y cápsulas de contramedidas, aumentando su capacidad operativa y adaptabilidad a diferentes armamentos. El Gripen destaca por su bajo coste de operación y mantenimiento, así como por su capacidad para ser reabastecido y rearmado en menos de 20 minutos para misiones aire-aire. El avión incorpora tecnología avanzada, inteligencia artificial y sensores multidominio que optimizan la toma de decisiones del piloto y mejoran la ventaja táctica en combate.

La empresa Saab se ha adjudicado un contrato de 1.000 millones de coronas (en torno a 91 millones de euros) para suministrar a la Fuerza Aérea de Suecia sistemas de lanzamiento de misiles para los aviones de combate Gripen, según ha informado la empresa en un comunicado.

De este modo, Suecia ha hecho efectiva la opción de realizar un pedido de sistemas de lanzamiento de misiles que se incluyó en un contrato previo para el desarrollo e integración de los mismos.

"El sistema de lanzamiento es una parte importante para que podamos seguir garantizando la disponibilidad del Gripen y apoyando las capacidades de la Fuerza Aérea Sueca", ha resaltado el responsable de la división de Aeronáutica de Saab, Lars Tossman.

El sistema de lanzamiento se utiliza para transportar misiles aire-aire y cápsulas de contramedidas de combate aéreo en los Gripen C/D y Gripen E. El Gripen cuenta con diez puntos de montaje para armamento moderno y puede adaptarse con facilidad a nuevos misiles. En configuración estándar, puede portar hasta siete Meteor y dos IRIS-T.

Una de las principales características del Gripen es su bajo coste de operación y mantenimiento por hora de vuelo en comparación con otros modelos disponibles en el mercado. Esto le garantiza una mayor disponibilidad operativa que la de sus competidores, según resalta su fabricante.

Además, por las continuas actualizaciones y modernizaciones a las que Suecia y Saab han sometido a la aeronave, en la actualidad es uno de los cazas multipropósito más respetados de todo el panorama internacional.

El Gripen E está preparado para operar en condiciones extremas y puede despegar tanto desde bases aéreas convencionales como desde pistas improvisadas o dispersas. Con un equipo reducido de mantenimiento y poca infraestructura, desde Saab afirman que es posible reabastecerlo y rearmarlo en menos de 20 minutos para una misión aire-aire, lo que le otorga una capacidad de respuesta inmediata.

Según la empresa nórdica, el caza ha sido diseñado para enfrentar a cualquier oponente, ya que incorpora tecnologías de vanguardia y sistemas avanzados que aseguran la superioridad aérea en contextos de combate complejo.

El avión incluye funciones de inteligencia artificial y una cabina equipada con una pantalla de área amplia (WAD), que optimizan la toma de decisiones del piloto y le brindan apoyo fundamental en operaciones complicadas. Esta pantalla ofrece información clara y organizada, lo que facilita la selección, empleo y guiado de armamento.

La aeronave integra una extensa variedad de sensores multidominio, capaces de recopilar y unificar datos en red. Esta fusión de información permite un análisis ágil y su transmisión en tiempo real, haciendo posible que el piloto tome decisiones críticas con rapidez, un factor esencial en la búsqueda de ventaja táctica.