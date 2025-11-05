Leonardo y Rheinmetall logran su primer contrato con el ejército italiano para fabricar 21 vehículos blindados

El programa A2CS prevé la adquisición total de 1.050 vehículos blindados para renovar la flota pesada del ejército italiano, con futuras oportunidades de contratos valorados en hasta 5.000 millones de euros.

El acuerdo contempla servicios de mantenimiento, entrenamiento, simulación para la formación de tripulaciones y la posible adquisición de 30 vehículos adicionales.

El pedido incluye cinco unidades Lynx KF-41 con torre Lance, fabricadas por Rheinmetall, y 16 vehículos reconfigurados con chasis Lynx y torre Hitfist de 30 mm desarrollada por Leonardo.

Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), la joint venture formada en 2024, ha conseguido su primer contrato con el ejército italiano para fabricar 21 vehículos blindados dentro del programa Armoured Army Combat System (A2CS).

La "joint venture" Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) logra su primer contrato del ejército italiano para la fabricación de 21 vehículos blindados, dentro del programa Armoured Army Combat System (A2CS).

El contrato marca el inicio de la colaboración industrial entre Leonardo y Rheinmetall, que conforman una sociedad al 50% creada en 2024. Las primeras unidades se entregarán a finales de 2025.

Según explicó David Hoeder, presidente ejecutivo de LRMV, este primer contrato "representa un hito importante. Acerca a las dos compañías y a dos de los países más grandes de Europa. La cooperación ya no es una opción: es esencial para la soberanía estratégica de Europa”.

Por su parte, Laurent Sissmann, director general de la compañía, destacó el valor del acuerdo como el inicio de “una sinergia industrial entre Leonardo y Rheinmetall” y añadió que “trabajaremos codo con codo para suministrar vehículos blindados de última generación que puedan emplearse en escenarios operativos modernos”.

El pedido incluye cinco unidades del modelo Lynx KF-41 con torre Lance, fabricados por Rheinmetall, y 16 vehículos reconfigurados que emplearán el mismo chasis con torre Hitfist de 30 mm desarrollada por Leonardo.

Además, contempla la conversión de toda la futura flota a esta configuración, un paquete integral de servicios de mantenimiento y entrenamiento, sistemas de simulación para la formación de tripulaciones y 30 vehículos adicionales opcionales.

Los vehículos estarán completamente digitalizados e integrarán las tecnologías más avanzadas disponibles en el mercado, con capacidad de operar en entornos multidominio.

1.050 vehículos blindados

El programa A2CS —anteriormente conocido como AICS (Armoured Infantry Combat System)— prevé la adquisición total de 1.050 vehículos blindados y, junto con el futuro programa de carro de combate principal, permitirá renovar la flota de vehículos pesados del Ejército italiano.

“La cooperación ya no es opcional: es la esencia misma de nuestra soberanía estratégica europea”, reiteró Hoeder.

En la misma línea, el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger, adelantó en una entrevista a Reuters que se espera que la empresa conjunta reciba pedidos por valor de unos 5 000 millones de euros (5,83 mil millones de dólares) de Italia durante los próximos 12 meses.