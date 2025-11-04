Luz verde a la celebración de dos contratos con Indra y Airbus para el futuro FCAS por 350 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Ministros ha autorizado dos contratos con Indra y Airbus por un total de 350 millones de euros para el desarrollo nacional del futuro sistema aéreo de combate europeo (FCAS). El primer contrato, adjudicado a Indra Sistemas por 270 millones de euros, busca desarrollar capacidades clave del Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS), incluyendo plataformas tripuladas y no tripuladas, aviónica, nube de combate y sensores. El segundo contrato, de 80 millones de euros, ha sido adjudicado a la UTE formada por Airbus Defence and Space e Indra para estudiar el FCAS nacional dentro de los programas especiales de modernización en defensa. El Gobierno también ha aprobado una enmienda al contrato con Estados Unidos para adquirir material de los aviones F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, valorada en 40 millones de euros, con el objetivo de mantener la operatividad de la flota.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la celebración de dos contratos con Indra y Airbus, por un importe global de 350 millones de euros, para el desarrollo de la parte nacional del futuro sistema aéreo de combate europeo (FCAS), un proyecto en el que España participa, a partes iguales, con Francia y Alemania,

El primero de los contratos autorizados tiene por objeto madurar y estructurar capacidades clave en áreas de interés del programa Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS), así como en otras capacidades complementarias necesarias para integrar el FCAS nacional.

Incluye actividades en diversos ámbitos de desarrollo como plataformas tripuladas, plataformas no tripuladas, aviónica, nube de combate y sensores, entre otros, según el real decreto de 23 de septiembre por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de préstamos a varias entidades.

El contrato, adjudicado a Indra Sistemas por un importe de 270 millones de euros, tendrá una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga, según la referencia del Consejo.

Por otra parte, el segundo de los contratos tiene como fin el estudio del FCAS nacional dentro de uno de los programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y que permitirá la realización de las futuras operaciones militares desde el ámbito aeroespacial.

El contrato, adjudicado a la UTE formada por Airbus Defence and Space e Indra por 80 millones de euros, estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga.

Material para los aviones F-18

Igualmente, el Gobierno ha autorizado la celebración de la primera enmienda del contrato preexistente con el Gobierno de Estados Unidos para la adquisición de material para los aviones F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 40 millones de euros.

El objetivo, según el Gobierno, es mantener la operatividad de la flota y garantizar la continuidad del suministro.