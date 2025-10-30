El CEO de Indra confirma que el montaje final de los vehículos 8x8 Dragón pasará de Trubia a 'El Tallerón'

General Dynamics European Land Systems recibirá hasta 13 millones de euros para formar a los empleados de Tess Defence en el montaje final de los blindados.

La empresa invertirá 43 millones de euros en la reconversión de la antigua planta de Duro Felguera y mantendrá a sus 156 trabajadores, además de incorporar 100 ingenieros.

Indra trasladará el montaje final de los vehículos 8x8 Dragón de Trubia a 'El Tallerón', un movimiento estratégico para optimizar sus operaciones industriales.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos ha asegurado que la intención de la empresa es realizar "las primeras operaciones" para la producción de los vehículos 8x8 Dragón en 'El Tallerón' "antes de que acabe el año". "Esto demuestra la agilidad con la que estamos transformando nuestros centros industriales", ha agregado.

La idea es que ese montaje final de los 8x8 Dragón que se realiza en Trubia pasará a hacerse en el futuro en el 'El Tallerón. Sería la primera vez que no sale de la fábrica de General Dynamics.

Así lo ha asegurado en la presentación de los resultados correspondientes a los tres primeros trimestres del año, en respuesta a un analista, que ha preguntado por el grado de avance del contrato de los vehículos 8x8.

De los Mozos ha sido claro: "nuestro compromiso con la Ministra Robles fue de suministrar una división de 57 vehículos y llegar hasta 70, Y eso es lo que estamos trabajando. Ese es el compromiso que tomamos no solamente Indra, sino también el resto de los socios que participan en Tess Defence. Es decir, General Dynamics, SAPA y Escribano (EM&E)".

De los Mozos ha subrayado que "este es un compromiso que deben asumir las cuatro empresas, si bien desde junio Indra lidera Tess Defence", en alusión a la toma de control de la compañía por parte del grupo tecnológico.

La previsión es que el montaje final de los vehículos 8x8 Dragón, actualmente realizado en Trubia, se traslade en el futuro a las instalaciones de El Tallerón.

El Tallerón

La previsión es que el montaje final de los vehículos 8x8 Dragón, actualmente realizado en Trubia, se traslade en el futuro a las instalaciones de El Tallerón. En esa línea, a comienzos de septiembre se anunció que la compañía destinará cerca de 43 millones de euros a la reconversión de la antigua planta de calderería pesada de Duro Felguera.

Por un lado, la compañía destinará 23,2 millones de euros a la adecuación de las instalaciones, que cuentan con una superficie de 76.000 metros cuadrados, a lo que se suman 20 millones de euros en la adquisición de maquinaria.

Además de la compra de las instalaciones, Indra mantendrá a los 156 trabajadores que tenía la planta cuando todavía pertenecía a Duro Felguera, los cuales pasarán a formar parte de la nueva filial de vehículos blindados de Indra (INDRA Land Vehicles), a lo que se suma la previsión de incorporar a 100 ingenieros más.

En ese sentido, General Dynamics European Land Systems (GDELS) --la propietaria de Santa Bárbara Sistemas-- recibirá un máximo de 13 millones de euros por formar a los empleados de Tess Defence --controlada también por Indra, posee un 51%-- en las labores de montaje final de los blindados 8x8 Dragón para el Ejército español, que forman parte de un contrato valorado en unos 2.000 millones de euros y que en la actualidad se ensamblan en las instalaciones de GDELS en Trubia (Oviedo).