El Ejército del Aire marca un hito en su historia con el vuelo más largo sin escalas: 15 horas y 26 minutos

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército del Aire completó un vuelo récord sin escalas de 15 horas y 26 minutos con un avión A-330 MRTT, desde Hangzhou (China) a Torrejón (Madrid). La misión involucró atravesar 12 países, recorriendo 11.600 km y enfrentando desafíos de planificación y ejecución, incluyendo cumplir normativas de vuelo y gestionar el descanso de la tripulación. Este logro demuestra las capacidades del sistema TK-24 basado en el Airbus 330-200 MRTT, destacando el compromiso y dedicación del Ejército del Aire. Se espera que Airbus entregue un segundo avión MRTT al Ejército del Aire esta semana, fortaleciendo sus capacidades de reabastecimiento y transporte.

A las 07:56 hora local del pasado 15 de octubre un avión A-330 MRTT despegaba del aeropuerto internacional de la localidad china de Hangzhou, con destino a la base aérea de Torrejón (Madrid). Un vuelo de 15 horas y 26 minutos lo convierte en el más largo sin escalas de la historia del Ejército del Aire y del Espacio.

El avión gigantesco del Ejército del Aire, (Multi-Role Tanker Transport). la aeronave cisterna de reabastecimiento en vuelo que también se usa en labores de transporte, recorrió 11.600 kilómetros, atravesando 12 países, ha informado el Ejército del Aire y del Espacio.



A los mandos del teniente coronel Pedro Arjona, laa tripulación compuesta por cuatro pilotos, tres sobrecargos, seis auxiliares de vuelo, dos mecánicos y un electrónico realizó una misión de transporte de personal España-Egipto-China-España que planteó "desafíos significativos tanto en el planeamiento como en la ejecución".



Entre ellos, el cumplimiento de normativa de vuelo diferente en los países sobrevolados, interferencias en los sistemas de navegación y de comunicaciones, gestión del periodo de actividad y de descanso de la tripulación para un vuelo tan largo o cálculo y gestión del combustible.



También tuvieron que tener en cuenta potenciales contingencias durante el cruce de la cordillera del Himalaya en el trayecto de ida.

La misión se completó sin novedad, representando un nuevo hito para nuestro Ejército del Aire y del Espacio, y demostrando el potencial y las capacidades del nuevo sistema de armas TK-24, basado en el Airbus 330-200 MRTT.

Un logro que es testimonio del compromiso y la dedicación de la unidad que se guía por el lema "Cansándonos de acertar".



El Ministerio de Defensa ha recalcado este martes la importancia del hecho en un mensaje en la red social X: "Una misión de transporte compleja, con planificación meticulosa y ejecución impecable".

Precisamente, está previsto que Airbus entregue esta semana un segundo avión MRTT al Ejército del Aire.

El MRTT, con el que se ha conseguido este logro, fue entregado en abril de 2025 al Ala 45 del Ejército del Aire.

Entonces, la responsable de Programas de Aviones de Transporte, Misión y Repostaje en Vuelo de Airbus Defence and Spain, María Ángeles Martí, aseguró que “el A330 MRTT es el mejor avión de reabastecimiento del mundo. Un avión versátil que responde a la demanda de las fuerzas armadas aliadas del siglo XXI”.

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, calificó la entrega como “una contribución al pilar europeo de la defensa, al pilar europeo de la OTAN. Un avión que nos da confianza para estar a la altura de nuestros compromisos”.

Gracias a su fuselaje ancho, el A330 MRTT puede utilizarse como avión de transporte capaz de trasladar a 300 soldados o una carga útil de hasta 45 toneladas (99 000 lb).

Además, esta aeronave puede configurarse con un kit específico de evacuación médica aérea (Medical Evacuation, MEDEVAC), pudiéndose instalar diferentes módulos de camillas y estaciones de cuidados intensivos.