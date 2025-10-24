Macron avanza que Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y cazas Mirage

Las claves nuevo Generado con IA Francia suministrará a Ucrania misiles Aster y cazas Mirage, según anunció el presidente Emmanuel Macron. Los misiles Aster, desarrollados junto a Italia, son tierra-aire y tienen versiones que alcanzan hasta 120 kilómetros. Los cazas Mirage 2000-5F enviados a Ucrania son aviones reconvertidos de modelos más antiguos. La UE planea usar activos rusos congelados para financiar los esfuerzos de guerra en Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes durante una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios que Francia tiene previsto suministrar a Ucrania "en los próximos días" nuevos misiles Aster y cazas de combate de tipo Mirage.

"En las próximas semanas, llevaremos a cabo medidas adicionales en materia de financiación. Ayer tuvimos un debate muy largo en el Consejo Europeo", ha explicado el presidente en unas declaraciones recogidas por el Elíseo, agregando que el resto de miembros de la coalición anunciarán otras "iniciativas" para ayudar a Kiev.

Los misiles Aster franceses son misiles tierra-aire de última generación, desarrollados junto a Italia para defensa aérea y antimisil. Son fabricados por Eurosam y diseñados para interceptar aviones, drones, misiles de crucero y balísticos. Eso sí, no tienen el alcance de los misiles Tomahawk estadounidenses, capaces de alcanzar los 2.500 kilómetros.

La familia de misiles franceses Aster cuenta con dos versiones principales: el Aster 15, capaz de alcanzar objetivos a 30 kilómetros de distancia y volar a una velocidad de Mach 3, pensado para la defensa cercana y autodefensa naval; y el Aster 30, con un alcance superior a 120 kilómetros y velocidad Mach 4.5, diseñado para interceptar amenazas aéreas y misiles balísticos, así como proteger áreas extensas y buques.

Ambos modelos emplean guiado por radar activo y un sofisticado control vectorial “PIF-PAF”, que les confiere una maniobrabilidad y precisión excepcionales frente a múltiples tipos de amenazas.

Por otra lado, los cazas Mirage franceses son aviones de combate desarrollados por Dassault Aviation, reconocidos mundialmente por su diseño de ala delta y su versatilidad en misiones de defensa aérea, ataque y patrulla.

Hasta ahora, los Mirage que Francia ha enviado a Ucrania pertenecen al modelo 2000-5F, un tipo muy específico que se basa en la reconversión de las aeronaves más antiguas que entraron en servicio hace dos décadas y que cuentan con algunas particularidades respecto a las versiones de exportación. Las primeras unidades llegaron a Ucrania en febrero de 2025.

Activos rusos congelados

En la reunión por videoconferencia han estado presentes el primer ministro británico, Keir Starmer, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, y otros líderes europeos, incluyendo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que se encuentra de visita en Londres.

La reunión se produce después de que los líderes de la Unión Europea hayan acordado este jueves encargar a la Comisión Europea que prepare "cuanto antes" la base legal para usar los activos rusos congelados en Europa para un préstamo que financie los esfuerzos de guerra de Ucrania.

La UE espera así avanzar el trabajo para volver a retomar este asunto en el próximo Consejo Europeo, previsto para el 18 y 19 de diciembre. De esta forma, da pasos en la idea de adoptar los préstamos de reparación antes de finales de año y que los fondos lleguen a Ucrania en los primeros meses de 2026.

Aunque el texto finalmente adoptado diluye la redacción anterior en la que los líderes hacían una referencia al uso de la liquidez generada por los bienes, término que ya no aparece, fuentes europeas consultadas por Europa Press precisan que el acuerdo da un espaldarazo a los planes de usar los activos rusos.