Airbus apuesta por la alianza entre drones y helicópteros: desde misiones de inteligencia hasta operaciones de combate

Los drones de Airbus, como el Aliaca, Capa-X y VSR700, están diseñados para satisfacer necesidades de defensa moderna, ofreciendo capacidades de reconocimiento, combate y misiones de larga duración.

La solución HTeaming permite a las tripulaciones de helicópteros controlar drones en vuelo, integrando sensores y efectores para misiones más eficientes.

Airbus ha consolidado su cartera de drones tácticos en la división de Airbus Helicopters, creando un centro de excelencia para desarrollar sistemas aéreos no tripulados.

En Airbus están convencidos de que el futuro de las aeronaves de ala rotatoria está ligado a las posibilidades que ofrecen los sistemas no tripulados. Por esta razón, la compañía aeroespacial ha decidido aglutinar todos sus drones tácticos de tamaño pequeño y mediano en una única cartera integral que gestionará la división Airbus Helicopters.

"Con esta medida, estamos creando un centro de excelencia que consolida una cartera completa y complementaria de sistemas aéreos no tripulados y facilita las sinergias entre los equipos que trabajan para seguir desarrollándolos y apoyándolos. También acelerará la cooperación entre drones y helicópteros gracias a HTeaming", ha destacado el director ejecutivo de Airbus Helicopters, Bruno Even.

Precisamente, la empresa ha desarrollado la solución modular HTeaming con el objetivo de brindar a las tripulaciones de helicópteros un control total sobre UAS en vuelo. Así, el sistema permite una ejecución de misiones más eficiente al integrar diferentes sensores y los efectores de los drones en las operaciones de aeronaves tripuladas.

En este sentido, desde Airbus afirman que el HTeaming, diseñado para un uso intuitivo y una carga de trabajo reducida, es una solución flexible y disponible de forma independiente con una interfaz hombre-máquina o integrada en el sistema de misión del helicóptero, que lleva el control del dron directamente a la cabina de la aeronave. La solución independiente incluye una tableta HMI, software de gestión de UAS, módem y cuatro antenas.

De esta manera, la solución desarrollada por Airbus amplía significativamente las capacidades de la misión, permitiendo a las tripulaciones aprovechar los recursos no tripulados para observación, reconocimiento y muchas otras operaciones, sin perder la concentración en sus tareas principales.

"HTeaming será compatible con toda nuestra gama de helicópteros e independiente del tipo de dron", ha explicado Victor Gerin-Roze, responsable del programa de UAS en Airbus Helicopters, a un grupo de medios entre los que se encontraba EL ESPAÑOL. "El objetivo es proporcionar al piloto nuevas funciones sin modificaciones importantes en el helicóptero", ha señalado.

Al respecto, desde la compañía sostienen que los sistemas aéreos no tripulados proporcionan capacidades esenciales en tiempo real para diversas misiones. Ofrecen, por ejemplo, sensores de alta resolución para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de larga duración, lo que beneficia a las fuerzas navales y expedicionarias, al tiempo que apoya la adquisición de objetivos en el campo de batalla.

Dron VSR700 Airbus Helicopters

Además, los drones también tienen la capacidad de participar en misiones de combate, al ser capaces de transportar y lanzar armamento. Igualmente, los UAS también pueden apoyar misiones parapúblicas en las que se requiere vigilancia, como la lucha contra incendios y el cumplimiento de la ley.

Para Gerin-Roze, los drones son ideales para lo que, en inglés, se conoce como misiones 3D: sucias (dirty), aburridas (dull) o peligrosas (dangerous). "La primera hace referencia a operaciones en entornos contaminados, la segunda a misiones repetitivas y la tercera, es obvio", ha detallado.

Los drones de Airbus

Airbus Helicopters ofrece ahora una amplia gama de drones tácticos diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de la defensa moderna. Por ejemplo, el Aliaca es un UAS de 25 kilogramos que puede transportar hasta tres kilos de equipo durante seis horas, lo que lo convierte en una robusta herramienta de imagen que mejora el reconocimiento y la toma de decisiones.

Para una flexibilidad máxima, el Capa-X es un UAS de 120 kg que puede transportar hasta 20 kg de equipo, lo que lo convierte en un sistema altamente adaptable que puede modificarse para diversas misiones y terrenos.

Un dron Flexrotor despegando desde un buque Airbus Helicopters

Por su parte, el Flexrotor es un UAS de 25 kg que puede transportar hasta ocho kilos de carga a lo largo de hasta 12 horas, lo que lo hace ideal para misiones de larga duración. Además, puede integrar diferentes tipos de cargas útiles, incluyendo un sistema electroóptico y sensores avanzados para adaptarse a las necesidades específicas de cada misión.

Con capacidad de lanzamiento y recuperación autónoma desde tierra o mar, en un área de tan solo 3,7 m², el Flexrotor es ideal para misiones de expedición que requieren un espacio mínimo. Esta aeronave presenta una longitud de dos metros, un diámetro del rotor de 2,2 m y una envergadura de tres metros.

Otra de las soluciones de Airbus es el VSR700, un dron multimisión de 750 kg con un diseño discreto, desarrollado específicamente para exigentes funciones marítimas, de carga y de combate. El sistema presenta un largo de 6,2 metros, una altura de 2,8 m y un diámetro del rotor principal de 7,2 m.

Su tamaño compacto y su silueta discreta mejoran el sigilo, y su carga útil alberga diversos sensores de largo alcance y alto rendimiento. EL VSR700 alcanza una velocidad máxima de 185 km/h y su techo de acción es de 6.000 metros.