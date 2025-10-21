2.200 millones de euros en helicópteros para las Fuerzas Armadas: entre ellos 31 NH90 y 13 H135

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Ministros aprueba tres contratos por más de 2.200 millones de euros para adquirir helicópteros para las Fuerzas Armadas, incluyendo 31 NH90 y 13 H135. El principal contrato, valorado en 1.785 millones de euros, prevé la compra de 31 helicópteros NH90 para diversas operaciones de las Fuerzas Armadas. Se autoriza la compra de 12 helicópteros H135 para el Ejército del Aire y uno para la Armada, junto con mejoras de otros helicópteros y un simulador. Se destinan 239,5 millones para adquirir seis helicópteros para reemplazar los AS332M1 Super Puma y AS532 Cougar, con apoyo logístico incluido.

El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno a tres contratos por valor de más de 2.200 millones de euros para la adquisición de diferentes tipos de helicópteros para las Fuerzas Armadas dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

En el marco del esfuerzo inversor para alcanzar el 2,1% del PIB en gasto en defensa, el primero y principal desembolso validado es el que conlleva la autorización para la celebración del contrato para la compra de 31 helicópteros multipropósito NH90 y su apoyo logístico inicial.

El Ejecutivo explicó que el contrato obedece a que las Fuerzas Armadas necesitan de una plataforma de tipo helicóptero medio que les permita realizar cometidos tan dispares como operaciones aeromóviles y aeronavales; de apoyo logístico; de proyección; protección; búsqueda y rescate; de operaciones aéreas especiales; de recuperación de personal y de helitransportes.

La justificación de este contrato, con un valor estimado de 1.785 millones de euros, radica en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que persigue cinco objetivos prioritarios y se estructura en cinco partidas, siendo una de ellas ‘Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales’, encontrándose en esta el Programa Especial de Modernización ‘Movilidad aérea de última generación’.



El Consejo también ha autorizado que se destinen 237 millones a la compra de doce helicópteros H135 nuevos para el Ejército del Aire y del Espacio y uno para la Armada en lo que constituye la segunda fase de esa operación.



Ese dinero también se invertirá en la instalación de equipos de misión, en mejoras de los 18 helicópteros comprados en la primera fase, en un simulador y el apoyo logístico inicial para cinco años de operación.

Por otra parte, ante la urgencia de que los helicópteros AS332M1 Super Puma y AS532 Cougar comenzarán a causar baja en el servicio a partir del año 2026, el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato de 239,5 millones para la adquisición de seis helicópteros para misiones de transporte en apoyo a la acción del Estado (HACES), así como el apoyo logístico operativo y el apoyo logístico integrado para la entrada en servicio de la flota en el Ejército del Aire y del Espacio.

Buque de Inteligencia

Por otra parte, el Consejo ha dado un paso más en la fase previa al diseño y la construcción de un buque de inteligencia que incorpore nuevas características operativas y avances.

En esta fase, encargada a Navantia por importe de 14 millones y un plazo de once meses, se concretará el alcance del buque, "mitigando incertidumbres con carácter previo a su construcción".



También ha aprobado el Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se establece el procedimiento de integración, en la condición de personal estatutario, del personal de la red sanitaria militar.



