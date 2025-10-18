El Coaaas y el radar de contrabatería: dos programas claves para la modernización integral de la artillería

El radar de contrabatería sustituirá al sistema Arthur, mejorando la detección y seguimiento de blancos en entornos multidominio con tecnología AESA y protección electrónica.

El Sistema Coaaas, con un presupuesto de 820 millones, mejorará el control y gestión de operaciones antiaéreas, incorporando capacidades modulares y tecnologías avanzadas.

Indra liderará la modernización de la artillería del Ejército de Tierra con los programas Coaaas y radar de contrabatería, con una prefinanciación de 850 millones de euros.

Indra liderará dos de los programas clave para la modernización integral de la artillería del Ejército de Tierra: la actualización del conocido como Coaaas (Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea) y el nuevo radar de contrabatería. Ambos recibirán una prefinanciación de cerca de 850 millones de euros.

El más relevante desde el punto de vista de capacidades operativas es, sin duda, el Sistema Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea (COAAAS), dotado con 820 millones, que contempla, por primera vez, la adquisición de un sistema específico para la Infantería de Marina.

El proyecto busca modernizar los 18 sistemas de defensa antiaérea del Ejército de Tierra y adquirir uno adicional para la Brigada de Infantería de Marina, con el fin de reforzar el control de la batalla aérea y la gestión de operaciones antiaéreas en tiempo real dentro de un entorno colaborativo, interoperable e integrado en el sistema nacional de defensa aérea.

El Coaaas es una pieza indispensable en cualquier misión con medios antiaéreos, puesto que actúa como cerebro integrando en un único mando y control los diferentes sistemas utilizados durante el despliegue.

El factor clave del COAAAS es que está diseñado para ser modular. Puede nutrirse, al mismo tiempo, de diferentes tipos de radares y sensores para la primera fase de detección.

En el nuevo programa, cada uno de los sistemas diseñados para el Ejército de Tierra, así como los destinados a la Armada/Infantería de Marina, está constituido por los siguientes subsistemas: radar AESA multifunción; Centro de Operaciones Tácticas (FDC/CIO/CPL/CCE); Puestos de Observación Tácticos; Terminales de Armas; comunicaciones en cada uno de los subsistemas y simuladores.

Adicionalmente, se incorpora un Programa Equitativo de Participación de Servicios de Ingeniería (Pepsi) durante la garantía y apoyo logístico asociado (Manuales, Formación, etc.).

El real decreto subraya que el programa “es crítico para proporcionar a las unidades de Artillería Antiaérea y de Infantería de Marina la capacidad de mando y control integral de alta movilidad para el combate ante misiles balísticos tácticos, de crucero, aeronaves tripuladas y en escenarios con uso extensivo de UAS, tanto de largo alcance como de Clase I, todas ellas amenazas aéreas de baja observabilidad”.

Cañon antiaéreo bitubo automático 35/90 GDF 05/07 Ejército de Tierra

La iniciativa permitirá mejorar la precisión en la detección, acelerar la respuesta de los efectores y reducir la carga de trabajo de los operadores mediante fusión avanzada de datos, identificación automática de amenazas y sistemas inteligentes de apoyo a la decisión que integran factores de la batalla aérea, terrestre, logística e infraestructura.

"Potenciará la interoperabilidad con las fuerzas aliadas a través de protocolos y/o enlaces tácticos estándar OTAN y/o internacionales (Awcies/Asterix, Link16, Jreap, VMF, Adatp3, AFTN, etc.) e incorporará capacidades punteras de: asignación y operación remota de sensores y asignación de efectores según sus capacidades, orquestación de subsistemas en red y modos de entrenamiento conviviendo información del espacio aéreo real y simulada", concreta.

Una escala de capacidades

Este sistema contempla importantes evoluciones tecnológicas, aplicando técnicas de Inteligencia Artificial, tanto a nivel de sistema (para aumentar sus capacidades de gestión colaborativa de recursos y de consciencia situacional, contextual consecuencial de las acciones que se tomen), como a nivel de sensores (habilitando capacidades multiblanco de Alerta Temprana y de Automatic Target Recognition por vía de la fusión de señales radáricas, electroópticas y/o acústicas, o de la predicción/clasificación de trayectorias, incluidas las super/hipersónicas).

En términos de arquitectura, a diferencia de la generación anterior de Coaaas, el sistema Coaaas 35 escala sus capacidades a través de la configuración de nodos en red que decida el usuario para cada misión, tanto de sensores, como de elementos directores de fuego, como de efectores, pudiendo realizar las asignaciones sensor-to-shooter de la manera más eficaz y dinámica.

Incorpora en su desarrollo las nuevas tecnologías necesarias de Machine Learning, procesado digital de señal en tiempo real, sistemas radar primarios AESA (Active Electronically Scanned Antenna) e IFF o comunicaciones tácticas de voz y datos de nueva generación para poder proporcionar unas prestaciones que garanticen el cumplimiento de todas las necesidades y requisitos de las FFAA para hacer frente a las nuevas amenazas existentes.

Indra actuará como contratista principal dentro de un esquema que busca garantizar "la permanencia de la propiedad intelectual e industrial de los desarrollos en la industria y la soberanía en la toma de decisiones estratégicas".

El programa repercutirá no solo en esta empresa sino también en otras entidades nacionales y europeas que participarán en el mismo. En el ecosistema industrial existen empresas con capacidades demostradas de aplicación al alcance de este programa, destacando, entre otras, Lab Circuits, EM&E, Lecitrailer, Iveco, Renault o Urovesa.

Adicionalmente, existe una amplia red de empresas auxiliares de menor tamaño que también se beneficiarán de la ejecución de este programa.

Un reemplazo para Arthur

El otro programa aprobado es el de Tecnología de Onda Electromagnética Aplicada a la Seguridad Terrestre-Radares contrabatería (Radar FI). La prefinanciación en este caso es de solo 24 millones de euros.

El objetivo, recoge uno de los reales decretos publicado este jueves en el BOE, es "el desarrollo de un radar multimisión de localización de orígenes de fuego indirecto, de vigilancia terrestre y de control y defensa de costas".

Este programa permitirá el reemplazo del radar de contrabatería Arthur en servicio en la artillería de campaña del Ejército de Tierra desde 2008 (cuatro sistemas) y que, actualmente, también se encuentra en la misión Presencia Avanzada Reforzada (EFP, por sus siglas en inglés) de la OTAN en este país báltico.

El sistema completo consta de varios subsistemas destacando la antena activa que consta de los módulos Rx/Tx y de procesamiento radar, un sistema de elevación y despliegue y la integración en el camión en el que va montado el radar.

Precisamente, Indra presentó este mes de octubre en el foro 2E+I de Toledo su radar MTR5 para contrabatería.

Radar contrabatería Arthur del Ejército de Tierra. Ejército de Tierra

Contemplará el desarrollo de un sistema pre-serie que incluirá las integraciones de capacidades específicas para el empleo en las misiones propias de artillería de campaña y costa, las baterías de pruebas específicas para la validación operativa de dichas capacidades y diversos productos relacionados con el apoyo integrado al ciclo de vida como planes de apoyo logístico, formación, manuales, catalogación, etc.

Las principales misiones de este radar serán: contrabatería, para la detección, seguimiento y clasificación de proyectiles RAM (rocket, artillery and mortar) y localizar su Punto de Origen (POO) y predecir su Punto de Impacto (POI) para el apoyo a fuego amigo; vigilancia marítima, para detección y seguimiento de blancos navales y apoyo a fuego de costas; y vigilancia terrestre, para detección y seguimiento de blancos terrestres. Además, contribuirá a la vigilancia/defensa aérea de medio alcance: detección, seguimiento y clasificación automática de blancos aéreos y evaluación de derribo.

Este programa es crítico para proporcionar a las Fuerzas Armadas una mejora sustancial de las capacidades operativas actuales gracias a la incorporación de radares 3D multimisión/multifunción con tecnología Full Digital AESA.

Los nuevos sistemas de radares aportarán capacidades de alta movilidad táctica, que permitirán múltiples funcionalidades en un entorno de conflicto multidominio y de alta intensidad, así como de su capacidad de cambiar de asentamiento y desplegarse y replegarse en muy cortos periodos de tiempo, para evitar su localización y neutralización.

Tecnología AESA y protección electrónica

El sistema incorporará importantes evoluciones tecnológicas, destacando la tecnología AESA (Active Electronically Scanning Array) Full Digital para el apuntamiento electrónico de haces en azimut y elevación con amplificadores de nitruro de galio.

Incluirá medidas de protección electrónica (EPM) con agilidad de frecuencias, alta resistencia a perturbaciones y detección de misiles anti-radiación (ARM), además de capacidad operativa en condiciones ambientales extremas. La implementación integrará tecnologías emergentes como inteligencia artificial, nuevos materiales y gestión masiva de datos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las Fuerzas Armadas frente a las nuevas amenazas.

Indra liderará el programa con más de cuatro décadas de experiencia en sistemas de radar a nivel mundial, consolidándose como socio estratégico del Ministerio de Defensa en capacidades tecnológicas e industriales nacionales.

El real decreto establece que "se garantiza la comunalidad con programas existentes y futuros, facilitando y optimizando las labores de mantenimiento y actualización durante el ciclo de vida de los programas".

El proyecto adoptará un modelo descentralizado de producción para fomentar la capilaridad industrial y generar oportunidades para pymes tecnológicas.

Entre las empresas que podrían participar figuran Iveco, Renault, Lecitrailer, Niasa, Nord-Motorreductores y Adalis.