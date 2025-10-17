Zelenski se reúne en Washington con los grandes fabricantes de armas, entre ellos, el de los 'Tomahawk'

Rusia advierte que el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania sería considerado un "paso hostil", aumentando riesgos de seguridad global.

Ucrania solicita la compra de misiles Tomahawk, aunque Trump no ha confirmado si permitirá su venta a Kiev.

Zelenski se reunió en Washington con representantes de Raytheon y Lockheed Martin para discutir la cooperación en defensa aérea y la producción conjunta.

Antes de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo en Washington un encuentro con representantes de las empresas armamentísticas estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin, fabricantes de varias de las tecnologías militares que Kiev lleva tiempo solicitando, entre ellas los misiles Tomahawk.

“Hemos hablado de la capacidad de producción de Raytheon, de vías potenciales para nuestra cooperación para reforzar las capacidades de defensa aérea y larga distancia de Ucrania y de la perspectiva de producción conjunta ucraniano-estadounidense”, dijo Zelenski tras su encuentro con directivos de la compañía que produce los sistemas antiaéreos Patriot y también fabrica los misiles de larga distancia Tomahawk.

Precisamente, sobre estos últimos, Trump no ha querido aclarar si aceptará su venta a Ucrania. De hecho, ha señalado que "espera que la guerra con Rusia pueda terminar sin tener que enviar a Kiev los misiles Tomahawk que los ucranianos piden."

En su reunión con los representantes de Lockheed Martin, Zelenski explicó las necesidades de Ucrania en materia de defensa aérea y en particular de misiles que puedan ser utilizados por los aviones F-16 con los que ya cuenta Kiev.



“Rusia está llevando a cabo ataques cada vez más brutales contra Ucrania antes del invierno, y nuestras defensas aéreas deben ser reforzadas ahora mismo”, dijo Zelenski en redes sociales tras ese encuentro.



El presidente ucraniano había condenado horas antes otro ataque ruso con drones lanzado durante la noche del jueves al viernes contra infraestructuras civiles de Krivi Rig, donde nació Zelenski.

Según el último parte de la Fuerza Aérea ucraniana, 31 de los 70 drones lanzados durante la noche por Rusia contra territorio ucraniano no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas de Ucrania.

Estas cifras evidencian una vez más el déficit que sufre en materia de defensa antiaérea Ucrania, que en otras fases de la guerra interceptaba alrededor del cien por cien de los drones enemigos.

Por su parte, Rusia ha reiterado este viernes que considerará un “paso hostil” el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Kiev, asunto que será abordado hoy en la Casa Blanca por los presidentes de EEUU y Ucrania.