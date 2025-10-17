Más allá del “muro antidrones”, estas son las otras prioridades destacadas de la hoja de ruta de Defensa de la UE para 2030

La hoja de ruta subraya la importancia de la innovación tecnológica en defensa y la cooperación entre Estados miembros para adquisiciones conjuntas.

Bruselas busca consolidar una defensa europea coordinada, con inversiones que podrían alcanzar los 800.000 millones de euros hasta 2030.

La estrategia incluye iniciativas clave como el Escudo Aéreo Europeo y el Escudo Espacial Europeo para reforzar la defensa en múltiples ámbitos.

La UE planea un "muro antidrones" para 2027 y vigilancia del flanco oriental para 2028, como parte de su Hoja de Ruta de Defensa 2030.

La Comisión Europea (CE) plantea que el “muro antidrones” del este de Europa esté operativo a finales de 2027 y el sistema de vigilancia del flanco oriental un año después, según la Hoja de Ruta para la Preparación en Defensa 2030 presentada este jueves. El plan busca que la Unión Europea logre plena preparación militar.

El documento subraya la urgencia de tomar medidas: “Para estar lista en 2030, Europa debe actuar ahora”. También recalca que, para garantizar la paz, “la postura y las capacidades de defensa deben prepararse para los escenarios bélicos del mañana”.

Con el objetivo de acelerar la respuesta donde el trabajo conjunto sea más eficaz, la Hoja de Ruta plantea cuatro iniciativas clave: el citado “muro antidrones”, la Vigilancia del Flanco Oriental —con refuerzos en tierra, mar y ciberespacio—, el Escudo Aéreo Europeo y el Escudo Espacial Europeo

Todo ello, reforzará la capacidad de Europa para disuadir y defenderse en tierra, aire, mar, ciberespacio y espacio, contribuyendo a la vez directamente a los objetivos de capacidad de la OTAN.

Apunta a nueve áreas: defensa aérea y antimisiles; facilitadores estratégicos; movilidad militar; sistemas de artillería; cibernética, inteligencia artificial, guerra electrónica; misiles y municiones; drones y antidrones; combate terrestre y combate marítimo.

Con esta iniciativa, Bruselas busca consolidar una defensa europea más coordinada, eficiente y adaptada a los desafíos del futuro, reforzando así la seguridad del continente.

El Consejo Europeo solicitó por su parte una hoja de ruta con objetivos claros e hitos en ese camino hacia una defensa europea preparada para 2030 y ese será el documento que Von der Leyen presentará a los líderes en su cumbre del jueves de la semana próxima en Bruselas.

La idea es que los líderes comunitarios respalden la iniciativa contra drones y la vigilancia oriental antes de que acabe el año para que puedan ponerse en marcha ya en el primer trimestre de 2026 y los países puedan solicitar financiación del Programa Europeo de la Industria de Defensa y préstamos en el marco SAFE, y que puedan empezar a funcionar a finales de 2026 con plena operabilidad a finales de 2027 y de 2028, respectivamente.

Igualmente, recuerdan que "los compromisos de gasto asumidos por los aliados en la Cumbre de la OTAN de junio de 2025 para alcanzar el nuevo objetivo central del 3,5% del PIB en gasto en defensa para 2035 requerirán un gasto sostenido durante la próxima década de al menos 288.000 millones de euros adicionales cada año".

Subrayando que, Europa ha dejado atrás décadas de falta de inversión en defensa. Los Estados miembros aumentaron sus presupuestos de defensa de 218.000 millones de euros en 2021 a 343.000 millones en 2024, con una proyección de 392.000 millones para 2025.

Base industrial de defensa

Otro de los puntos clave identificados en la hoja de ruta es el refuerzo de la base industrial de defensa, en particular asegurando la resiliencia de las cadenas de suministro, aprovechando todo el potencial de innovación en defensa o haciendo un seguimiento de la capacidad industrial empezando por la defensa aérea y antimisiles, los drones y los sistemas espaciales, identificados como lo “más urgente”.

Bruselas subraya que la innovación tecnológica ágil y a gran escala “será determinante en el campo de batalla” y que quienes desarrollen sus propias tecnologías “serán los más fuertes y menos dependientes”, especialmente en drones, satélites y vehículos autónomos. “

"Ucrania sigue siendo la primera línea de defensa de Europa y parte integral de su seguridad", señala el texto.

El informe alerta del aumento de amenazas y llama a acelerar los esfuerzos ante la militarización de Rusia, que en 2025 destinará “más del 7% del PIB y el 40% de su presupuesto” a defensa. “Las recientes amenazas demuestran que Europa está en peligro, debemos responder con unidad y determinación”, advirtió Ursula von der Leyen.

La CE prevé además coaliciones de capacidades para cerrar brechas críticas y fortalecer la cooperación militar, con una inversión total que podría alcanzar 800.000 millones de euros de aquí a 2030.

Para 2030, la Comisión explicó que el objetivo es establecer un “auténtico mercado” de defensa en toda la UE, con normas armonizadas que permitan a la industria ofrecer rapidez y volumen.

Para impulsar la inversión militar, el plan apunta a simplificar el mercado europeo de la defensa, movilizar financiación pública y privada y establecer un área de movilidad militar para 2027.

Por último, la hoja de ruta habla de apoyar “firmemente” a Ucrania, país al que la UE quiere convertir en su socio para colaborar plenamente en defensa y aprender de su experiencia e innovación en la guerra contra Rusia.

Para potenciar la industria de Defensa, la UE también propone incentivar un aumento de la inversión privada y pública en defensa y lograr la máxima eficiencia e impacto de los recursos financiados por la UE.

Adquisiciones conjuntas

La Comisión Europea destaca en su Hoja de Ruta para la Preservación de la Paz - Preparación en Defensa 2030 la urgencia de aumentar la cooperación en defensa entre los Estados miembros, recordando que “en 2007, los Estados miembros acordaron dedicar el 35% de su inversión en defensa a adquisiciones colaborativas. Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior al 20%”.

La institución subraya que “orientar cada vez más la inversión en defensa hacia la adquisición conjunta será un factor clave para la preparación, ya que la agregación de la demanda y las economías de escala ayudarán a ampliar la capacidad de producción de la industria europea de defensa y fomentarán la interoperabilidad”.

El objetivo, según Bruselas, es que “los Estados miembros subsanen colectivamente las carencias de capacidades antes de 2030. Además, la proporción de adquisiciones conjuntas debería converger hacia el objetivo acordado del 35%, y la inversión en defensa procedente de la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa Europea (EDTIB) debería alcanzar el objetivo político de al menos el 55% de la inversión total”.

Entre los hitos planteados, figuran: “lanzar proyectos en todas las áreas prioritarias durante la primera mitad de 2026; organizar al menos el 40% de las adquisiciones de defensa como compras conjuntas antes de finales de 2027; asegurar que los proyectos, contratos y mecanismos de financiación estén en marcha para cerrar las brechas críticas de capacidades en las áreas priorizadas antes de finales de 2028; y completar todas las adquisiciones financiadas por el instrumento SAFE antes de finales de 2030”.

Movilidad militar en la UE

La movilidad militar es un elemento esencial para garantizar la seguridad y la defensa europeas, incluido el apoyo de la UE a Ucrania. Actualmente, todavía resulta demasiado complicado trasladar tropas y equipos militares a través de Europa, como han demostrado los ejercicios realizados con los Estados miembros. En 2024, solo la mitad de los Estados cumplían plenamente el compromiso de los cinco días laborables.

La UE ha identificado más de 500 proyectos “críticos”, con necesidades de inversión estimadas en unos 100.000 millones de euros. Estos deben abordarse como prioridad para eliminar las principales brechas e ineficiencias a lo largo de los cuatro corredores prioritarios de movilidad militar.

El Flanco Oriental se encuentra particularmente expuesto por la falta de redes de transporte transeuropeas continuas e interoperables.

Para impulsar el progreso, se presentará en noviembre un ambicioso paquete de Movilidad Militar, que incluirá propuestas para establecer un marco normativo unificado que facilite el transporte de equipos, bienes y pasajeros con fines militares o de protección civil en toda Europa, así como enmiendas específicas a la legislación comunitaria existente para adaptarla mejor a los requisitos de movilidad militar en infraestructuras de doble uso.

Por ello, la UE propone establecer, para finales de 2027, una zona europea de movilidad militar, con normas y procedimientos armonizados y una red de corredores terrestres, aeropuertos, puertos marítimos y elementos de apoyo que garanticen el transporte sin obstáculos de tropas y equipos militares en toda la Unión.

"Todo ello, en estrecha coordinación con la OTAN, y promoviendo la disponibilidad de capacidades de transporte civil-militar".