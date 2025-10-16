Así será el VAC, el nuevo blindado que Tess desarrollará para el Ejército: mortero de 120 mm y hasta ocho versiones

El VAC mejorará la movilidad, protección y potencia de fuego del Ejército, complementando a los carros de combate Leopard 2E y vehículos VCI Pizarro.

El desarrollo del VAC, adjudicado a Tess Defence, tiene un presupuesto de 1.954 millones de euros y movilizará a más de 400 proveedores españoles.

El VAC contará con una plataforma modular y actualizable, con capacidad para incorporar armas controladas remotamente y morteros de 120 mm.

El desarrollo de la nueva familia de vehículos multipropósito a cadenas del Ejército de Tierra es uno de los ocho proyectos publicados este jueves en el BOE, incluidos, a su vez, entre los 18 programas aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. Se trata de los denominados VAC (Vehículo de Apoyo a Cadenas) que, una vez en servicio, sustituirán a la actual flota de blindados TOA, que acumula más de medio siglo de operaciones.

El VAC ha sido concebido como un vehículo de combate con un alto nivel de protección balística y contraminas, diseñado para garantizar la supervivencia de la tripulación y la operatividad en todo tipo de escenarios. De acuerdo al proyecto, se basará en una plataforma modular y actualizable que permitirá múltiples configuraciones, lo que hace posible diseñar variantes especializadas para misiones de combate, apoyo y logística.

De esta manera, la familia VAC incluirá versiones portapersonal, puesto de mando, zapadores, portamortero, contra carro, ambulancia, observador avanzado y de recuperación, carga y pick-up, según se detalla en el BOE. El programa prevé el diseño y construcción de 394 vehículos.

El VAC aportará mejores capacidades de movilidad, protección y de potencia de fuego, complementando con ello a los carros de combate Leopard 2E y vehículos VCI Pizarro que integran las unidades acorazadas y mecanizadas, o a los futuros sistemas que sustituyan a estos en los próximos 30 años.

Con una tripulación mínima de dos personas y capacidad para seis combatientes adicionales, ofrecerá una autonomía operativa de 72 horas y una gran capacidad de despliegue. Dependiendo de la versión, podrá incorporar estaciones de armas controladas remotamente, que irán desde ametralladoras ligeras hasta sistemas anticarro o morteros de carga automática.

El Gobierno ha adjudicado el desarrollo de estos nuevos blindados a Tess Defence -integrada por Indra, EM&E Group, Santa Bárbara Sistemas y SAPA-, la misma compañía que actualmente fabrica los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón. El presupuesto del programa asciende a 1.954 millones de euros, suma aprobada por Moncloa, en 2023. Este martes, el Gobierno ha concedido un crédito de 788 millones a Tess para el inicio de los trabajos.

Con un nivel de nacionalización estimado del 90%, el VAC movilizará a más de 400 proveedores españoles, desde grandes contratistas hasta pymes, dentro de los cuatro corredores industriales del sector terrestre: Norte, Centro-Mediterráneo, Sur y Vía de la Plata. Este enfoque permitirá generar empleo estable y de alto valor añadido, impulsando el tejido productivo nacional y consolidando un ecosistema tecnológico competitivo a nivel internacional, tal como se refleja en el BOE.

Participación de cada empresa

Los futuros VAC estarán basados en la plataforma Ascod de Santa Bárbara Sistemas, la misma en la que se sustentan los vehículos Pizarro del Ejército de Tierra. El diseño del Ascod presenta una longitud de ocho metros, una anchura de tres y una altura de 2,4.

Por su parte, Indra asume la responsabilidad de las comunicaciones y arquitectura electrónica de las unidades. De igual manera, la tecnológica se ocupará de diseñar e integrar los diferentes equipos del sistema de misión, fundamental para el análisis de los datos recopilados por el blindado durante su despliegue.

Vehículo Ascod GDELS

En cuanto a SAPA, esta aportará el grupo motopropulsor y el sistema de generación eléctrica de los vehículos. En este sentido, la empresa vasca propone para el sustituto de los TOA su transmisión de combate ACT 850.

Finalmente, EM&E Group se ocupará de los sistemas de armas embarcados. La compañía de los hermanos Escribano ha propuesto para la versión con mortero del VAC su torre Guardian Mortar System (GMOS), que incorpora un arma principal de 120 mm, cuyos proyectiles pueden alcanzar un objetivo ubicado hasta diez kilómetros de distancia, y un cañón ligero de 7,62 mm operable desde el interior del blindado.

Retirada de los TOA

Tras más de medio siglo en servicio, los cerca de 1.300 Transportes Oruga Acorazados (TOA) con los que cuenta el Ejército se encuentran en la fase final de su vida operativa. Estos vehículos, de origen estadounidense, comenzaron a incorporarse en la década de 1960, coincidiendo con su uso masivo por parte de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, conflicto en el que se convirtieron en una imagen habitual en los medios internacionales.

En 2015, el Ministerio de Defensa puso en marcha un amplio programa de modernización que abarca aproximadamente la mitad de la flota de TOA. Los 600 vehículos restantes serán retirados del servicio y sustituidos progresivamente, a partir de 2027, por los nuevos Vehículos de Apoyo a Cadenas.

Además, en el marco de la cooperación militar europea, y tras la invasión rusa de Ucrania, España ha entregado al país agredido varias decenas de TOA procedentes de su inventario.