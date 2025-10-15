El personal civil de las bases de Rota y Morón denuncia el impago de sus nóminas por la falta de presupuestos en EEUU

El personal laboral local de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) ha denunciado el retraso en el pago del anticipo de sus nóminas, previsto para este 15 de octubre. El comité de empresa ha señalado que esta situación responde al cierre presupuestario de la administración de EEUU, país que financia estos salarios a través del acuerdo bilateral con el Ministerio de Defensa.

Según ha informado CSIF en un comunicado, el comité de empresa, en el que este sindicato ostenta la presidencia, ha remitido una carta al almirante jefe del Arsenal de Cádiz, responsable de los más de mil trabajadores civiles afectados, en la que exige el abono inmediato de las nóminas.

El comité ha reclamado también un plan de contingencia bilateral que garantice la puntualidad en los pagos y evite la repetición de este tipo de incidencias, además de pedir que se mantenga informada a la plantilla de manera oficial mientras se resuelve el problema.

El presidente del comité de empresa, Diego Lucero (CSIF), ha señalado que "la plantilla española no debe verse perjudicada por un bloqueo presupuestario ajeno y que el Ministerio de Defensa español debe velar por sus intereses", según el comunicado.

El personal civil afectado asciende a más de mil empleados en la Base de Rota, una treintena en Morón y una decena en oficinas de Madrid y Valencia, según ha precisado la organización sindical.

En este sentido, el Senado de Estados Unidos ha fracasado este martes por octava vez consecutiva en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que pusiera fin al cierre parcial del gobierno federal, que ya se extiende por 14 días.

La derrota de la moción de procedimiento significa que el cierre durará al menos un día más. Aún no está claro cuándo el Senado podría intentar avanzar de nuevo con el proyecto de ley.

Por su parte, Trump ha intensificado la presión al anunciar que el viernes revelará una lista de programas federales que su administración planea eliminar permanentemente.

La Casa Blanca también ha dicho en conjunto con los líderes de la Cámara Alta que este podría ser el cierre de Gobierno "más largo de la historia", culpando a la oposición.

Durante el cierre se han registrado 4.100 despidos en diferentes dependencias federales como el Departamento de Justicia y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).