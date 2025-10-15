Manuel Sansegundo, nuevo director técnico de Hispasat en sustitución de Antonio Abad

Hispasat, el operador de satélites de Redeia, nombra a Manuel Sansegundo como director técnico, un cargo en el que sustituirá a Antonio Abad, quien tras casi 35 años en la empresa ha decidido abandonar la compañía.

"Sansegundo, ligado a la compañía desde 1991, desempeñaba hasta ahora el cargo de responsable del programa Iris2, el sistema europeo de comunicaciones seguras por satélite", ha detallado Hispasat en un comunicado.

En ese sentido, Sansegundo ha liderado la parte técnica de todas las misiones de la compañía en los últimos 22 años, unas responsabilidades entre las que se incluyen las actividades ligadas al lanzamiento, los centros de control satelital y las dinámicas de vuelo.

A pesar de que el nombramiento está pendiente de ratificación por parte de los órganos de gobierno de la compañía, Hispasat ha garantizado "la continuidad y la excelencia en sus operaciones en los segmentos terreno y de vuelo", así como en el desarrollo de los nuevos programas, infraestructuras y servicios.

De este modo, Sansegundo sucederá en el cargo a Antonio Abad, que abandona la compañía para "empezar un nuevo capítulo" en su carrera, según ha detallado él mismo a través de una publicación en la red social Linkedin.

"Después de más de treinta años en Hispasat he decidido cerrar esta etapa profesional, que ha sido una parte fundamental de mi vida, y comenzar un nuevo capítulo en mi carrera. Hispasat ha sido mucho más que una empresa: mi escuela, mi equipo y mi hogar profesional", ha destacado Abad, que de momento no ha desvelado su nuevo destino.

"Recientemente se me ha presentado un nuevo reto apasionante del que pronto compartiré más detalles", ha señalado Abad, a quien la compañía ha agradecido tanto su "compromiso y profesionalidad" como su contribución al crecimiento, internacionalización y diversificación de la empresa en Europa y Latinoamérica.

Cabe recordar que el pasado febrero Indra cerró un acuerdo con Redeia, para adquirir el 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros, una operación que se espera que se cierre antes de finales de este año.