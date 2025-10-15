EEUU lanza el Programa Janus, una iniciativa para desplegar microreactores nucleares en sus bases militares

Estados Unidos acaba de lanzar el Programa Janus para desplegar pequeños reactores modulares en las bases del Ejército para 2028, una iniciativa nuclear de próxima generación que busca dotar a instalaciones clave y misiones críticas de un suministro eléctrico resiliente, seguro y fiable.

El Programa Janus, presentado este martes, surge tras más de seis años de trabajo conjunto entre el Ejército y la Unidad de Innovación de Defensa del Pentágono, con el propósito de desarrollar y construir cientos de microrreactores nucleares avanzados para abastecer bases militares en todo el país.

El anuncio se realizó en el panel Warrior’s Corner, durante la reunión anual de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos (AUSA), donde líderes castrenses, acompañados por el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, resaltaron la importancia de esta iniciativa.

Estos microrreactores —según fuentes del Wall Street Journal— tendrán una capacidad inferior a 20 megavatios, suficiente para suministrar electricidad a una pequeña ciudad o base militar.

Además, su diseño compacto permitirá transportarlos fácilmente en barco o avión a instalaciones remotas, incluso en islas del Pacífico.

El secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, afirmó que el objetivo es tener los primeros reactores operativos en bases militares de EE UU. para septiembre de 2028, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14299, que instruye al Departamento de Guerra a iniciar operaciones de un reactor nuclear bajo regulación del Ejército antes de esa fecha.

“El Ejército de Estados Unidos está liderando el camino en el despliegue de tecnología innovadora y disruptiva”, dijo el Secretario del Ejército Dan Driscoll.

“Estamos eliminando la burocracia e incubando capacidades de próxima generación en una variedad de sectores críticos, incluida la energía nuclear.”

Detalles del Programa

El Programa Janus aprovechará las autoridades regulatorias nucleares del Ejército en estrecha colaboración con el Departamento de Energía para garantizar los más altos estándares de seguridad, supervisión y transparencia.

“Desde el Proyecto Manhattan, el Departamento de Energía y el Departamento de Guerra han forjado una de las alianzas más definitorias en la historia estadounidense: impulsando la ciencia, la ingeniería y la capacidad industrial que fortalecen nuestra seguridad nacional”, dijo Wright.

“Lo que comenzó como un esfuerzo de tiempos de guerra se convirtió en la columna vertebral de la fortaleza estadounidense en tiempos de paz. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos ampliando ese legado a través de iniciativas como el Programa Janus, acelerando el despliegue de reactores de próxima generación y fortaleciendo los cimientos nucleares de la energía y defensa estadounidense.”

El programa construirá microreactores comerciales mediante un modelo de contratación ágil basado en hitos, en asociación con la Unidad de Innovación de Defensa (DIU), acelerando la entrega de soluciones energéticas avanzadas al combatiente.