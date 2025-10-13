La OTAN inicia hoy su ejercicio anual de disuasión nuclear en el mar del Norte: 71 aeronaves y 2.000 militares desplegados

Una de las citas más importantes del año para la OTAN acaba de comenzar. Se trata del ejercicio Steadfast Noon, que tiene como protagonista principal la estrategia de disuasión nuclear que algunos países de la Alianza pueden ejercer al contar con este tipo de armamento en sus arsenales.

Se trata de una actividad de "entrenamiento rutinaria y planificada desde hace tiempo", según ha explicado la OTAN en un comunicado. "Y forma parte de los esfuerzos más amplios de la OTAN para mantener la preparación y garantizar la transparencia en torno a su postura nuclear".

Asimismo, tal y como apuntan, el ejercicio no está vinculado a ningún acontecimiento mundial actual y no se utilizarán armas reales.

MIlitares estadounidenses trabajando en una bomba B61 Devan Halstead / USAF

En la edición de este año, los militares pondrán el foco en el mar del Norte, un enclave crítico dominado por la OTAN por el que transcurren una parte importante de las embarcaciones de superficie y submarinos de Rusia.

Las aeronaves participantes operarán desde la Base Aérea de Volkel en los Países Bajos como centro principal. Estados Unidos ha movilizado cuatro aviones F-35 por primera vez en un ejercicio con doble capacidad —nuclear y convencional—, un papel que hasta ahora había mantenido el F-15E.

Tal y como ha declarado Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se trata de un ejercicio que ayuda a "garantizar que nuestra disuasión nuclear siga siendo lo más creíble, segura y eficaz posible".

"También envía una señal clara a cualquier adversario potencial de que podemos y queremos proteger y defender a todos los aliados contra todas las amenazas", prosiguió Rutte, en un vídeo publicado el pasado viernes.

Asimismo, el director de política nuclear de la OTAN, Jim Strokes, dijo que el objetivo es asegurar que la gente entienda que "somos una alianza nuclear responsable".

"No estamos actuando agresivamente ni usando una retórica nuclear irresponsable", afirma. "Además, solo nos aseguramos de estar preparados para defendernos si es necesario, porque la OTAN es una alianza defensiva".

Panavia Tornado alemán. Departamento de Defensa de los Estados Unidos Omicrono

Si bien el ejercicio Steadfast Noon ha comenzado hoy lunes, se espera que las primeras operaciones de entrenamiento aéreas se lleven a cabo a lo largo del martes.

Al menos, 71 aviones de 14 países participarán en la edición de este año. Alemania ha desplegado tres Panavia Tornado y cuatro aviones de guerra electrónica, mientras que Polonia ha movilizado tres cazas F-16 y Finlandia otros cuatro F-18.

Los Países Bajos han aportado F-35 y Suecia su caza Saab Gripen. Estados Unidos, por su parte, también ha enviado aviones cisterna y otras aeronaves de apoyo, además de los F-35 antes mencionados.

La edición de este año está teniendo sustancialmente más participación que las anteriores, cuando se movilizaron 60 aeronaves. Asimismo, en lo relativo a los recursos humanos, la OTAN ha comentado que se alcanzarán unas 2.000 personas, una cifra similar a la del año pasado.

Una de las ausencias más importantes es Francia, que mantiene una estrategia nuclear independiente, fuera de la estructura de este tipo de armamento levantada por la OTAN.