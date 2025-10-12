España exhibe en el desfile de la fiesta nacional el sistema de misiles israelí incluido en el embargo recién aprobado

Imagen de un soldado del Ejército de Tierra y el sistema Spike de misiles israelí contrararro.

Que España haya paralizado todas las compras a Israel no ha impedido que durante el desfile del 12-O se haya colado un sistema Spike de misiles contracarro en varios vehículos, al menos, en uno perteneciente a la Infantería de Marina y otro del Ejército de Tierra.

El embargo de armas a Israel, aprobado esta semana en el Congreso, poco antes de que se alcanzase un acuerdo de paz entre Israel y Gaza, no ha logrado que "la desconexión cero" del Gobierno fuera plena en las calles de Madrid.

Y es que, una cosa es paralizar las compras futuras o los contratos pendientes, y otra, muy distinta, es no emplear las capacidades y tecnologías de procedencia israelí con las que ya cuentan nuestras fuerzas armadas, aunque sea en una versión anterior.

Por eso, todas las autoridades presentes en la tribuna del 12-O, entre ellos el presidente de Gobierno, han podido apreciar, desde cerca, el sistema Spike de misiles contra carro, de procedencia hebrea.

De hecho, tanto el Ejército de Tierra como la Armada, "disponen en la actualidad de un número significativo de sistemas contracarro Spike LR", como aseguró recientemente, Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso.

Se trata de una primera generación de misiles Spike, que España adquirió en 2008. "Por lo que nuestra seguridad y defensa no se verá afectada en ese sentido", aseguró entonces Valcerce.

Como ya publicó El ESPAÑOL, el sistema Spike, junto al SILAM, ambos desarrollados por la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems, fueron dos de los programas cancelados por el embargo del Gobierno a Israel, en septiembre pasado, junto a otros sistemas.

Concretamente, el contrato de los misiles contramarco Spike LR2, fabricados por Rafael y adjudicados en España a través de la compañía PAP Tecnos, estaba valorado en 285 millones de euros, tenía como objetivo la adquisición de un total de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles de esta misma munición.

Por el momento, se desconoce qué tipo de tecnologías tiene en mente la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) para paliar la carencia tanto del SILAM como de los misiles Spike LR2.

Aunque sí sabe que se priorizarán las empresas españolas y europeas. Valcarce aseguró en la citada comparecencia en el Congreso que la renovación de sistema "pasa por la europeización global de un nuevo sistema contracarro, siendo prioritaria la adquisición de un sistema nacional o la búsqueda de otros sistemas europeos que proporcionen las necesidades operativas requeridas".