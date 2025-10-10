El Pentágono acuerda construir una instalación de la Fuerza Aérea de Catar en la base de Mountain Home, en Idaho

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la derecha, se reúne con el Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa de Catar, jeque Saoud bin Abdulrahman al-Thani, en el Pentágono en Washington, D.C., el 10 de octubre de 2025. Ken Cedeno Reuters

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este viernes que el Pentágono ha acordado acoger una nueva instalación de la Fuerza Aérea de Catar en Idaho, afirmando que dicha nación ha desempeñado un "papel fundamental" en asegurar el acuerdo de paz de Gaza.

"Estoy orgulloso de que hemos firmado este viernes una carta de admisión para construir una base de la Fuerza Aérea de Catar en la base aérea de Mountain Home, en Idaho", ha declarado Hegseth ante los medios en lo que describió como "un ejemplo más de la colaboración" entre ambos países.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su enérgico respaldo a las autoridades de Catar durante la crisis abierta cuando Israel bombardeó el mes pasado el país para matar a la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Trump no solo firmó una orden ejecutiva que calificaba “cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Catar” como una amenaza para la paz y la seguridad de Estados Unidos, sino que además instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a presentar disculpas a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por la ofensiva, algo que finalmente ocurrió.

Catar ha jugado un papel "sustancial" en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, como también ha recordado Hegseth este viernes. Cabe recordar también la base catarí de Al Udeid, que alberga la mayor instalación militar estadounidense en toda la región.

Por ello, la base de Idaho, ha añadido Hegseth, albergará a un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar "el entrenamiento conjunto e incrementar las capacidades letales" de las operaciones.

No existen bases militares extranjeras en Estados Unidos, pero algunos ejércitos extranjeros mantienen presencia para entrenamiento.

La Fuerza Aérea de Singapur, por ejemplo, también tiene presencia en la base de Mountain Home.