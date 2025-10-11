Baraka, la mascota escogida por la Legión para este 12-0: un borrego de tres años curtido en varios desfiles militares

Cada 12 de Octubre, uno de los protagonistas indiscutibles del desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional es la mascota que acompaña a los legionarios del Ejército de Tierra. Inevitablemente, sobre la famosa cabra de la Legión, vestida con un manto con los emblemas de la fuerza y el tradicional chapiri, se posan las miradas de prácticamente todos los asistente del evento.

No obstante, a diferencia de lo que mucha gente cree, el animal que acompaña a los soldados españoles no siempre es una cabra sino que -en varias ocasiones- se trata de un carnero o borrego, como vuelve a ser el caso este año.

Este domingo será Baraka ('buena suerte' en Árabe) el encargado de lucir las insignias de cabo primero, que, como dicta la costumbre, es el rango honorífico que ostenta la mascota de la Legión Espoñala, como muesta del respeto que se le tiene dentro del cuerpo militar.

De esta manera, este borrego de tres años de edad y de color negro cogerá el relevo a Killo, el carnero que desfiló bajo la torrencial lluvia de la edición de 2024. En esta ocasión, Baraka acompañará a los efectivos del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión.

Desde el Estado Mayor de la Defensa han detallado que Baraka, autóctono de Melilla y con un peso arpoximado de 45 kilogramos, es un viejo conocido del Ejército de Tierra, habiendo participado en varias paradas en los últimos años.

De hecho, el borrego que intentará seguir el ritmo de los legionarios -que acomenten 160 pasos en 60 segundos para recorrer los 1.540 mentros del desfile en tan solo 12 minutos- fue la mascota que acompañó a las tropas en Día de las Fuerzas Armadas de 2024, celebrado en Oviedo (Asturias).

La presencia de animales dentro de la Legión Española es una costumbre que hunde sus raíces en el pasado. Aunque actualmente su participación se asocie sobre todo al encanto de los desfiles y actos públicos, el origen de esta práctica tuvo un propósito mucho más funcional. Desde su creación, en 1920, como fuerza de élite del Ejército de Tierra, la Legión acostumbraba a llevar consigo una cabra en sus desplazamientos y campañas.

Miembros del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión desfilando junto a Baraka, en 2024 Ejército de Tierra

Aquellas cabras, lejos de ser animales de compañía sin más, desempeñaban un papel esencial: en momentos de extrema necesidad servían como una posible fuente de alimento. Este detalle histórico ilustra las condiciones tan duras y precarias en las que los primeros legionarios se movían, reflejando el espíritu de supervivencia que caracterizó sus inicios.

Con el paso de las décadas, las circunstancias cambiaron y la función práctica de estos animales desapareció, pero su figura simbólica permaneció. En la actualidad, Baraka ya no representa una reserva alimentaria, sino un símbolo de identidad y un vínculo con la historia viva de la unidad.

La parada militar

En esta oportunidad, el desfile militar por el 12 de Octubre vuelve a repetir recorrido: partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón. La tribuna real estará instalada en la plaza Cánovas del Castillo.

Durante toda la parada se prevé una importante afluencia de público y, desde primera hora de la mañana, los principales paseos por donde transcurrirá el desfile permanecerán cortados al tráfico, así como las calles adyacentes.

Asimismo, y debido al elevado número de autoridades que desde las tribunas se desplazarán posteriormente a la recepción oficial ofrecida por los Reyes, el dispositivo estará también presente en las inmediaciones del Palacio Real.

En el desfile aéreo participarán más de 70 aeronaves, y en el terrestre, casi 180 vehículos y más de 3.800 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones.

Entre las aeronaves que podrán verse surcar el cielo madrileño destacarán los cazas Eurofighter y F-18, el nuevo avión cistarna A330 MRTT del Ejército del Aire y los helicópteros NH90 de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las unidades terrestre, sobresalen los vehículos Centauro y los carros de combate Leopard 2E del Ejército de Tierra.

Por contra, este será el primero año en el que se echará en falta a la Patrulla Águila. El icónico grupo acrobático español se despidió el pasado junio tras 40 años pintando los cielos de España y de muchas partes del mundo con los colores del pabellón nacional. Su legado será recogido por la Formación Mirlo, compuesta por los aviones Pilatus PC-21.

Este año, además, se celebra el 20 aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Con motivo de esta conmemoración, desfilarán a pie dos de sus compañías.