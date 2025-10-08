El Gobierno dilata las adjudicaciones de Defensa para evitar que Podemos vote contra el decreto de embargo a Israel

La adjudicación de los contratos del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa se hace esperar. Las grandes compañías del sector esperaban conocer tras el Consejo de Ministros de este martes a los beneficiarios de una buena parte de los 31 programas previstos, pero no ha sido así.

Más allá de la complejidad del proceso, fuentes políticas cercanas al Ejecutivo advierten que el 7-O no era el día adecuado para decidir la compra de material de defensa. Sobre todo si se quería tener el apoyo de Podemos en el debate sobre el embargo de armas a Israel.

Con esta dilación en la adjudicación de los citados programas, el Gobierno busca convencer a la formación morada de que, al menos, se abstenga en la votación de la convalidación del correspondiente real decreto-ley, que tiene lugar este miércoles, y que así pueda salir adelante. Nadie en el Ejecutivo quiere sufrir una nueva derrota parlamentaria.

Así, el reparto de los 3.800 millones de euros se ha quedado en el alero una semana más por la coyuntura política. Pero desde el sector se añaden otros motivos para esta decisión. Entre ellos, asegurarse de que todas las adjudicaciones, incluidas las directas (a dedo), son las idóneas y no van a recibir impugnaciones.

Por ello, las adjudicaciones quedan frenadas hasta que todo ese proceso se resuelva y se calmen las aguas en el lado político con Podemos. De hecho, en el Consejo de Ministros de este martes, sólo se aprobó un acuerdo marco de suministro de munición para las Fuerzas Armadas, por valor de 119 millones de euros.

Además, el Ejecutivo aprobó una declaración institucional de reconocimiento y gratitud hacia todos los hombres y mujeres de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con motivo del vigésimo aniversario de su creación.

La autonomía estratégica de Europa en defensa es fundamental en estos momentos. Así se justifica el Plan Industrial y Tecnológico presentado por Pedro Sánchez, que exige que las adjudicaciones alcancen el máximo nivel de nacionalización posible.

En estos momentos, el Ministerio de Defensa (y más concretamente la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce) trabaja contrarreloj para completar la documentación necesaria. El Consejo de Ministros debe autorizar cada contrato de forma individual y no todos se encuentran al mismo nivel de avance.

Con el objetivo de agilizar al máximo el proceso y formalizar todas las contrataciones en un plazo máximo de dos meses, la idea era que este martes se aprobara una parte importante de las adjudicaciones. Al menos así lo esperaban algunas de las empresas de defensa consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

Las urgencias se deben a que, para que la OTAN contabilice el gasto, no basta con haber autorizado las adjudicaciones. Es necesario que las contrataciones estén formalizadas y que los desembolsos se realicen antes del 31 de diciembre.

Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin sus programas aprobados todavía, hacía una visita oficial este martes a Indra, la que va a ser una de las grandes empresas adjudicatarias de los 31 programas previstos (estaría en la tercera parte de ellos).

De esa reunión, programada hace tiempo, el único mensaje oficial que salió fue la necesidad de acelerar la producción del blindado estrella del Gobierno, el 8x8 Dragón, que acumula varios años de retraso.

Un mensaje para el que ha hecho falta que estén la ministra, su secretaria de Estado y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Es decir, el más alto nivel de Defensa, que ha advertido a la cúpula de Indra que "se reservan las acciones oportunas" ante la demora en las entregas.

Aunque no haya trascendido más información oficial del encuentro, es sabido que el Ministerio prefiere adjudicar de forma directa sus contratos a consorcios de empresas, como el que lidera la propia Indra, Tess Defence, que comparte con Santa Bárbara (General Dynamics) y SAPA.

Precisamente es Tess Defence el consorcio que desarrolla el 8x8, del que están previstas varias entregas antes de que finalice el año. Y tiene en la mira otro contrato millonario (2.000 millones de euros) para un vehículo de apoyos de cadenas (VAC).

Pendientes de Podemos

En el debate del Congreso sobre la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel, todos los ojos estaban puestos sobre Podemos. Pero la formación sigue sin desvelar qué votará este miércoles. Hay dos opciones: voto contrario, que tumbaría el real decreto, o abstención, que permitiría convalidarlo.

Ione Belarra calificó la iniciativa como "un embargo fake" que permite al Consejo de Ministros "saltárselo" en cualquier momento. También denunció que hay contratos con Israel que siguen vigentes, aun cuando contribuyen a reforzar a Netanyahu, a quien definió como "el Hitler del Siglo XXI".

Por todo ello, la líder de Podemos pidió al Gobierno que deje de hacer "electoralismo barato" con este asunto.

De ahí que la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, retase a los morados a no aceptar "la excepcionalidad" contemplada en el texto. El Gobierno, "podrá comprar armas siempre que lo justifique el interés general", dijo. "¿Y qué es el interés general? Lo que convenga a Pedro Sánchez. Hoy, 7 de octubre, tapar su corrupción", aseguraba la portavoz del PP.

El encargado de defender el real decreto-ley fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a pesar de que hay otros ministerios implicados, como el de Defensa.

El mensaje del Gobierno estaba claro: tratar de lanzar un mensaje conciliador y apartar a Margarita Robles, que genera más recelos entre los socios.

"El compromiso con el embargo es total y absoluto", afirmó Cuerpo, que enmarcó la medida dentro de un contexto de "excepcionalidad y transparencia", y la definió como un "paso coherente y consecuente", informa Rubén Fernández.