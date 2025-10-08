Más de 1.700 efectivos velarán en Madrid por la seguridad durante la celebración de la Fiesta Nacional

La ciudad de Madrid contará con un importante dispositivo de seguridad para la celebración este domingo, 12 de octubre, del Día de la Fiesta Nacional, que contará con más de 1.700 integrantes.

Así lo ha trasladado la Delegación del Gobierno en Madrid en una nota de prensa, en la que se detalla que este operativo velará para que el homenaje a la Bandera de España y el tradicional desfile militar, presidido por los Reyes, transcurran con normalidad.

La coordinación del dispositivo se ha ultimado en una reunión presidida por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, con representantes de las fuerzas de seguridad, de la Casa del Rey, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa, Ayuntamiento de la capital, Bomberos y Samur-Protección Civil, entre otras entidades.

Según la Delegación, el desfile partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón.

La tribuna real estará instalada en la plaza Cánovas del Castillo.

Durante todo el recorrido se prevé una importante afluencia de público y, desde primera hora de la mañana, los principales paseos por donde transcurrirá el desfile permanecerán cortados al tráfico, así como las calles adyacentes.

Asimismo, y debido al elevado número de autoridades que desde las tribunas se desplazarán posteriormente a la recepción oficial ofrecida por los Reyes, el dispositivo estará también presente en las inmediaciones del Palacio Real.

4.000 uniformados y 70 aeronaves

En el recorrido de este año participarán más de 70 aeronaves y casi 180 vehículos, junto con 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones.

La Formación Mirlo, que sustituirá a la Patrulla Águila en el desfile aéreo de este domingo, sobrevolará Madrid con el nuevo avión de formación de los aviadores: el Pilatus PC-21.

Este año, además, se celebra el 20 aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Con motivo de esta conmemoración, desfilarán a pie dos de sus compañías.