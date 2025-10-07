Aurea Avionics valida en REPMUS25 las capacidades del Seeker UAS, su dron táctico de inteligencia y reconocimiento
La aeronave no tripulada desempeñó trabajos elementales en la corrección de tiro de mortero y en labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Más información: La madrileña Aurea Avionics consigue colocar su dron de espionaje y vigilancia Explorer en el catálogo de la OTAN
Organizado bajo el marco de la OTAN, el ejercicio internacional REPMUS25 ha servido las últimas semanas como un escenario de entrenamiento esencial dentro del espectro marítimo.
Ha reunido a fuerzas armadas, fabricantes y organismos de distintos países con el objetivo de validar tecnologías no tripuladas en entornos navales, aéreos y terrestres. Uno de los participantes españoles ha sido el dron Seeker UAS de la compañía Aurea Avionics, que realizó ejercicios y labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y apoyo directo a unidades de fuego.
Según ha explicado la compañía en un comunicado, "el Seeker es un sistema aéreo táctico concebido para misiones que exigen autonomía operativa, rapidez de despliegue y fiabilidad en condiciones adversas".
"Su arquitectura le permite realizar vuelo de larga duración y cobertura de amplias áreas, con transmisión de vídeo en tiempo real y captura de imágenes en alta resolución", han apuntado.
Otro de los aspectos clave del Seeker es que puede operar en "condiciones meteorológicas adversas o entornos marítimos, manteniendo procedimientos de lanzamiento y recuperación ágiles".
Durante el ejercicio, celebrado en el Atlántico frente a la costa de Portugal, el "Seeker UAS desempeñó un papel decisivo en varios escenarios operativos, entre ellos la corrección de tiro de mortero".
"La aeronave proporcionó observación de objetivos y telemetría precisa para ubicar impactos y ajustar el disparo, incrementando la precisión de la unidad de fusileros y reduciendo el tiempo entre disparos".
En la demostración de clausura, la aeronave no tripulada proporcionó streaming de vídeo en tiempo real y fotografías de alta resolución de las operaciones desarrolladas en el campo de maniobras.
"REPMUS25 nos ha permitido validar las capacidades del Seeker en un entorno multinacional y realista", señalan desde Aurea Avionics. "Confirmando su idoneidad para misiones ISR de corto alcance".
"Nuestra participación refuerza el compromiso de Aurea Avionics con la innovación y la mejora continua, así como con la colaboración en futuros despliegues y evaluaciones".
Asimismo, desde la compañía aseguran que el ejercicio REPMUS25 les ha permitido mostrar el rendimiento del Seeker y contrastar su interoperabilidad y procedimientos en condiciones reales de operación, consolidando su posición como uno de los sistemas más versátiles de su clase dentro del panorama europeo.