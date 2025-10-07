Aurea Avionics valida en REPMUS25 las capacidades del Seeker UAS, su dron táctico de inteligencia y reconocimiento

Organizado bajo el marco de la OTAN, el ejercicio internacional REPMUS25 ha servido las últimas semanas como un escenario de entrenamiento esencial dentro del espectro marítimo.

Ha reunido a fuerzas armadas, fabricantes y organismos de distintos países con el objetivo de validar tecnologías no tripuladas en entornos navales, aéreos y terrestres. Uno de los participantes españoles ha sido el dron Seeker UAS de la compañía Aurea Avionics, que realizó ejercicios y labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y apoyo directo a unidades de fuego.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, "el Seeker es un sistema aéreo táctico concebido para misiones que exigen autonomía operativa, rapidez de despliegue y fiabilidad en condiciones adversas".

Despliegue del dron Seeker UAS Aurea Avionics

"Su arquitectura le permite realizar vuelo de larga duración y cobertura de amplias áreas, con transmisión de vídeo en tiempo real y captura de imágenes en alta resolución", han apuntado.

Otro de los aspectos clave del Seeker es que puede operar en "condiciones meteorológicas adversas o entornos marítimos, manteniendo procedimientos de lanzamiento y recuperación ágiles".

Durante el ejercicio, celebrado en el Atlántico frente a la costa de Portugal, el "Seeker UAS desempeñó un papel decisivo en varios escenarios operativos, entre ellos la corrección de tiro de mortero".

"La aeronave proporcionó observación de objetivos y telemetría precisa para ubicar impactos y ajustar el disparo, incrementando la precisión de la unidad de fusileros y reduciendo el tiempo entre disparos".

En la demostración de clausura, la aeronave no tripulada proporcionó streaming de vídeo en tiempo real y fotografías de alta resolución de las operaciones desarrolladas en el campo de maniobras.

"REPMUS25 nos ha permitido validar las capacidades del Seeker en un entorno multinacional y realista", señalan desde Aurea Avionics. "Confirmando su idoneidad para misiones ISR de corto alcance".

"Nuestra participación refuerza el compromiso de Aurea Avionics con la innovación y la mejora continua, así como con la colaboración en futuros despliegues y evaluaciones".

Asimismo, desde la compañía aseguran que el ejercicio REPMUS25 les ha permitido mostrar el rendimiento del Seeker y contrastar su interoperabilidad y procedimientos en condiciones reales de operación, consolidando su posición como uno de los sistemas más versátiles de su clase dentro del panorama europeo.