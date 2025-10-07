Alemania desarrolla en Andøya las mayores maniobras navales de los últimos treinta años ante la creciente amenaza rusa

La Marina alemana ha iniciado este lunes frente a las costas de la isla noruega de Andøya, en el círculo polar ártico, las maniobras anuales 'Missile Firing Exercise' o MFE, las de mayor envergadura de los últimos 30 años, donde participan 10 unidades navales que incluyen corbetas como la F263 Oldenburg, la Luftwaffe (Fuerza Aérea) y el Heer (Ejército de Tierra).

A pocas horas del comienzo del citado ejercicio, dos cazas Eurofighter Typhoon despegaron de la base aérea de Rostock-Laage, al norte del país, para interceptar a una aeronave militar rusa del tipo Il-20M, que sobrevolaba el espacio aéreo internacional sin identificarse ni mantener comunicación por radio.

Los pilotos alemanes —en alerta permanente como parte del sistema NATO Air Policing— escoltaron al aparato ruso hasta que este abandonó la zona próxima al espacio aéreo de la Alianza Atlántica.

El citado ejercicio, que se desarrollará hasta el próximo 30 de octubre, se produce así bajo una atmósfera de atención reforzada, sirve a las tripulaciones para entrenar los complejos sistemas de armas y los procedimientos en condiciones casi reales, además de fortalecer la cooperación entre la Fuerza Aérea Alemana y el Ejército Alemán en el marco del apoyo de fuego táctico conjunto.

En el mismo, se producirán lanzamientos reales de misiles y torpedos, ejercicios de artillería, operaciones de guerra electrónica, entrenamiento en defensa antisabotaje y prácticas de supervivencia en alta mar.

Desde 2016, la Armada alemana emplea de forma habitual el campo de tiro de Andøya para realizar pruebas y ejercicios con misiles, torpedos y artillería. Su ubicación remota permite efectuar lanzamientos de distintos tipos de proyectiles sin riesgo para civiles ni interferencias con rutas marítimas comerciales.

Cada buque participante utiliza munición real de entrenamiento, diseñada específicamente para ajustar la práctica a las capacidades y alcance de sus sistemas de armas principales.

En las maniobras participan destacadas unidades de la Armada alemana. Además de la corbeta F263 Oldenburg, que por primera vez lanzó misiles RBS15, toman parte la fragata clase Sachsen F219 Sachsen, especializada en defensa aérea; la corbeta clase Braunschweig F260 Magdeburg, equipada con misiles de precisión para atacar objetivos costeros; y la fragata clase Brandenburg F217 Bayern, con capacidad para operar misiles antibuque y torpedos.

También interviene el buque logístico A516 Donau, utilizado como plataforma de observación, junto a una patrulla marítima P-3C Orion de guerra antisubmarina, un helicóptero NH90 Sea Lion de transporte táctico y el submarino clase 212A U33. A estas unidades se suman efectivos de guerra electrónica, dragaminas y embarcaciones de patrulla rápida.

Por parte de la Luftwaffe, el ejercicio cuenta con la participación de cazas Eurofighter Typhoon, asignados a misiones de intercepción y apoyo aéreo, y de Tornado IDS, especializados en ataque y reconocimiento. También interviene un A400M Atlas, encargado del transporte logístico y de apoyo en operaciones combinadas.

Este despliegue conjunto permite recrear escenarios de combate de alta complejidad, con ataques coordinados desde mar y aire, defensa frente a misiles y operaciones avanzadas de guerra electrónica.

Entre los sistemas de armas puestos a prueba destacan el RBS15 Mk3, diseñado para objetivos terrestres; el Rolling Airframe Missile (RAM), eficaz contra drones y amenazas aéreas; el Interactive Defence and Attack System for Submarines (IDAS); y el Naval Strike Missile (NSM), orientado a blancos marítimos.

20 cazas Eurofighter Typhoon

Coincidiendo con estas maniobras, también se ha dado a conocer que el Ministerio de Defensa de Alemania prepara un ambicioso paquete de adquisiciones para las Fuerzas Armadas que abarca la compra de un lote de 20 cazas Eurofighter Typhoon Tranche 5 a un costo presupuestado de 4000 millones de euros.

Si bien la adquisición de los 20 cazas Eurofighter ya se había anunciado en junio pasado en el portal del consorcio industrial Eurofighter GmbH, ahora, la revista online Politico.eu asegura que la compra apunta a la incorporación de cazas del más nuevo Tranche (Bloque) del caza Eurofighter.

Es decir, los 20 nuevos cazas serán configurados en la nueva variante Tranche 5, tal como se indica en el propio plan de compras del Ministerio de Defensa de Alemania.