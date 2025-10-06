CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, entra en el segmento de los drones con AviaNera

El grupo de tecnología industrial CSG, propiedad del empresario checo Michal Strnad y matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, amplía sus actividades a los sistemas de armas avanzados y los sistemas aéreos no tripulados (UAS), con la vista puesta en Ucrania, actual epicentro del desarrollo tecnológico militar en el sector de drones.

AviaNera trabajará en estrecha colaboración con Excalibur International a.s., la principal agencia comercial de CSG, que vende productos del grupo y de sus socios en todo el mundo y cuenta con una amplia red de contactos y experiencia en el sector.

Dirigida por Pavel Čechal, un veterano directivo que anteriormente encabezó PBS Group, la compañía apuesta por una expansión rápida y una fuerte integración vertical destinada a controlar todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación de drones y sus componentes.

Čechal explicó que la estrategia de AviaNera pasa por ofrecer a los clientes sistemas completos desarrollados internamente, aprovechando las sinergias con otras unidades del grupo, como las especializadas en munición o software de control de operaciones con drones.

Sin embargo, el movimiento más relevante se encuentra en el este de Europa: el equipo directivo mantiene negociaciones para adquirir empresas tecnológicas prometedoras y establecer alianzas estratégicas en Ucrania.

Estas asociaciones no solo buscan reforzar la cadena de suministro y la capacidad de innovación de AviaNera, sino también aprovechar el ecosistema militar ucraniano, que se ha convertido en un laboratorio de referencia mundial para el desarrollo de tecnologías UAS en plena guerra en Ucrania.

Michal Strnad, propietario y director general de Czechoslovak Group (CSG), subraya que la compañía aspira a posicionarse “como un actor importante en el campo de los UAS militares y los sistemas de armas avanzadas”.

Según Strnad, CSG busca replicar en la tecnología de defensa de alta gama el éxito alcanzado en la producción de municiones de pequeño calibre, donde la empresa logró consolidarse en pocos años como líder del sector.

Por su parte, Miloš Šivara, director ejecutivo de Excalibur International, destaca el papel de la sinergia interna dentro del grupo: “Gracias a la estrecha integración entre Excalibur International y AviaNera, un equipo experimentado en proyectos UAS que ya gestiona programas de defensa por valor de cientos de millones de euros, impulsaremos el crecimiento de CSG en este segmento desde el primer día”.

Añadió que la novedad radica en que ahora la compañía podrá ofrecer “sistemas UAS propios, desarrollados y fabricados internamente”.

Alianzas en Ucrania

El equipo de AviaNera está negociando actualmente varias adquisiciones de prometedoras empresas europeas y forjando alianzas en Ucrania, que hoy en día es un centro clave para el desarrollo de tecnologías militares de UAS.

La máxima prioridad de la empresa es el desarrollo y la producción de unidades de propulsión para vehículos aéreos no tripulados: motores a reacción, turbofán y de eje. "Se avecina un periodo de avances revolucionarios en la aviación. En el futuro, prácticamente todas las misiones que ahora realizan aviones tripulados podrán llevarse a cabo con UAS. Los obstáculos ya no son tecnológicos, sino normativos", añade Čechal.

Dado el crecimiento dinámico previsto del mercado de UAS de defensa y la creciente demanda de sistemas de propulsión de alto rendimiento, compactos y eficientes, este segmento ofrece un potencial de mercado excepcional para los próximos años.