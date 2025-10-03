Ucrania confirma que el ‘shutdown’ del Gobierno estadounidense no afectará a la compra de sus drones

Archivo - Imagen de archivo de un piloto de dron ucraniano Dmytro Smolienko Europa Press

Desde Ucrania se ha comunicado que la parálisis administrativa en Estados Unidos, conocida como ‘shutdown’, no influirá en las negociaciones en curso sobre la adquisición de drones ucranianos por parte de la Administración de Donald Trump.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, ha declarado en X que las conversaciones “continúan según lo planeado” y que el flujo de otros suministros estadounidenses a Ucrania “sigue llegando a Ucrania”.

El acuerdo contempla la compra de drones ucranianos durante un período de 5 años, por un importe aproximado de 47.200 millones de euros. Además, contempla la posibilidad de la producción conjunta de varios modelos ucranianos, sistemas probados en combate y listos para escalar.

Los drones ucranianos (desde los FPV baratos hasta los navales Magura capaces de derribar cazas rusos) han demostrado ser innovadores, flexibles y mucho más económicos que los sistemas occidentales.

Estados Unidos, cuya industria fabrica modelos muy sofisticados, pero en volúmenes limitados, busca con este acuerdo ponerse al día en una capacidad que Ucrania ha llevado mucho más lejos.

Mientras tanto, el ‘shutdown’ en Estados Unidos entra este viernes en su tercer día sin resolverse, esperando que una nueva votación en el Senado pueda acercar posturas entre demócratas y republicanos y poner fin a la parálisis presupuestaria.