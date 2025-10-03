Northrop Grumman prueba municiones de mayor alcance para combatir los enjambres de drones que atacan a Ucrania
Podría alcanzar con rapidez a numerosos objetivos que atacan en enjambre y resultaría mucho más económico que emplear misiles Patriot.
La empresa de defensa estadounidense Northrop Grumman está probando balas de cañón de mayor calibre para derribar drones a bajo costo. Se plantean llegar a los 50 milímetros y combatir así a los grandes enjambres de aeronaves no tripuladas que vuelan a gran altura sobre Ucrania.
Según ha indicado Steve O'Bryan, vicepresidente de Northrop Grumman, a Reuters en los márgenes del Foro de Seguridad de Varsovia, el cañón Bushmaster utiliza actualmente munición de 25 a 40 milímetros y puede derribar drones a una distancia de hasta tres millas, pero aumentar el calibre a 50 mm ampliaría significativamente el alcance, incluso hasta cinco veces más.
Desde hace tiempo,las empresas buscan formas de derrotar drones de bajo costo con interceptores igualmente baratos o más económicos. Actualmente, la manera más rentable es derribar un dron con una bala, que cuesta unos pocos euros, mientras que muchos misiles interceptores, como el Patriot, cuestan varios millones de euros cada uno.
Northrop Grumman ha suministrado a Ucrania su sistema de defensa contra aeronaves no tripuladas, M-ACE, que utiliza un cañón de calibre medio para derribar drones.
"Los ucranianos nos han pedido: necesitamos un calibre mayor para que llegue más lejos. Y en eso estamos trabajando ahora mismo. Lo estamos probando", aseguró, agregando que la compañía estaba considerando calibres de 50 mm y superiores.
El cañón Bushmaster, una ametralladora accionada por cadena que puede disparar múltiples rondas por segundo, podría impactar en rápida sucesión numerosos objetivos que atacan en enjambre y sería mucho más barato que usar misiles de defensa aérea.
Es ampliamente usado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, así como por varias fuerzas de la OTAN y algunos otros países en vehículos terrestres y buques de guerra.
"No todos los objetivos son objetivos para los misiles Patriot”. Y esto se debe a dos razones: los misiles Patriot son muy caros… Y además no hay tantos disponibles en el mercado.
Por razones de costo, la compañía decidió equipar el Bushmaster con munición de proximidad que estalla en fragmentos al aproximarse a su objetivo, destruyéndolo sin necesidad de un impacto directo. Lo que equilibra la relación costo-intercambio, en la que se dispara una munición más barata que el propio dron.