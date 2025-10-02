Santa Bárbara Sistemas proporcionará en Sevilla el soporte de ciclo de vida del blindado HUNTER de Letonia

La compañía Santa Bárbara Sistemas ha firmado un contrato con el Ejército de Tierra de Letonia para proporcionar soporte de ciclo de vida al programa HUNTER. El acuerdo tiene un valor de 225 millones de euros y una duración inicial hasta 2037 para proporcionar mantenimiento a estos vehículos de combate de infantería.

"El alcance del contrato garantiza al Ministerio de Defensa de Letonia el apoyo integral al ciclo de vida de los sistemas", según ha explicado Santa Bárbara Sistemas en un comunicado.

Los trabajos incluyen servicios de ingeniería de apoyo al ciclo de vida (LSE), suministro de repuestos, soporte al mantenimiento en todos los niveles, formación, presencia operativa en el país y soluciones móviles para el apoyo de la flota.

El acuerdo, señalan desde la compañía, tiene una "relevancia estratégica significativa", reforzando la presencia de Santa Bárbara Sistemas en la frontera este de Europa. "En un contexto de creciente demanda de soluciones fiables, sostenibles y adaptadas a entornos operativos exigentes".

Uno de los pilares del acuerdo de soporte recién firmado ha sido la planta de GDELS-SBS en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. "Ha sido clave en la adjudicación del contrato, gracias a su experiencia demostrada, su enfoque único en España y alto nivel de especialización", recalcan desde la compañía.

"Este contrato es mucho más que un acuerdo comercial: es una muestra de la confianza que nuestros clientes depositan en nuestra capacidad técnica, nuestra cercanía operativa y nuestra visión a largo plazo", ha señalado Plácido Puentedura, director del Área de Soluciones y Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida y responsable de la planta en Sevilla.

Asimismo, Puentedura ha recalcado que "supone una oportunidad extraordinaria para seguir demostrando que nuestras soluciones no solo resuelven necesidades actuales, sino que anticipan los desafíos del futuro".

Programa HUNTER

HUNTER es la última versión del vehículo de combate de infantería ASCOD. El Ministerio de Defensa de Letonia anunció este mismo año la adquisición de 84 unidades de este sistema, fabricado en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias) y cuyo apoyo al ciclo de vida se llevará a cabo en Sevilla.

"El HUNTER ha demostrado un rendimiento excepcional en las rigurosas pruebas realizadas y será un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN", explican desde la compañía.

La elección de este modelo en particular se produjo "tras un proceso de evaluación competitivo que incluyó demostraciones en territorio letón, lo que pone de manifiesto su madurez operativa, fiabilidad y capacidad de adaptación".

A principios de julio, se dio a conocer que la compañía Asturfeito y Santa Bárbara Sistemas habían llegado a un acuerdo para que la primera se encargara del diseño y fabricación de los depósitos de combustible de los 84 vehículos del programa HUNTER.