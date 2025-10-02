Los francotiradores de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra se adiestran junto a otros siete países

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra lidera entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre el ejercicio Long Precision 25 (LG25), considerado el principal evento de adiestramiento de tiradores de precisión de las Fuerzas Armadas españolas.

En esta edición, la unidad española ha reunido a equipos de francotiradores de naciones aliadas como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Portugal, Brasil y Argentina, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La combinación de participantes hace de este ejercicio un foro único para el intercambio de técnicas, tácticas, procedimientos y experiencias, así como para conocer y probar nuevos equipos y materiales empleados en escenarios internacionales.

El LG25 se desarrolla en dos fases diferenciadas. La primera tiene lugar en el Campo de Maniobras y Tiro de Casas de Uceda (Guadalajara), entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, donde el eje principal es el entrenamiento de combate en diversas situaciones que simulan condiciones reales.

La segunda fase se celebra en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) del 3 al 10 de octubre. En esta etapa, los participantes llevan a cabo entrenamientos de campo en escenarios de combate convencional e irregular, con el objetivo de perfeccionar la integración y coordinación operativa entre las distintas unidades nacionales e internacionales.

Efectivos de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra ET

El Long Precision se ha consolidado a lo largo de los años como el ejercicio de mayor relevancia en el ámbito de la preparación de tiradores de precisión del Ejército de Tierra. Su finalidad principal es garantizar que estas unidades alcancen un alto nivel de preparación, interoperabilidad y eficacia frente a los desafíos presentes en los conflictos actuales y futuros.

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas, como punta de lanza de la Fuerza Terrestre, está organizada y entrenada para desplegar con rapidez en operaciones militares que requieran una respuesta inmediata ante crisis.

En este sentido, el LG25 refleja el esfuerzo constante del Ejército de Tierra por mantener una alta disponibilidad, capacidad expedicionaria y plena integración en las estructuras operativas nacionales e internacionales de defensa.