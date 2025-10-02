El Ejército de Tierra formaliza la compra de 100 todoterrenos Landtreck a la compañía sevillana Iturri por 7,2 millones

La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ha anunciado la adquisición de 100 vehículos militares todoterreno tácticos por 7,2 millones de euros. Este nuevo lote forma parte de un acuerdo marco vigente entre el Ministerio de Defensa y la compañía Iturri desde 2024, que asciende a un total de 315 millones de euros.

El objetivo de estos vehículos, cuyo programa ha recibido el sobrenombre de VMTT (Vehículos Militares Todoterreno Táctico), es sustituir a los viejos Santana Aníbal que todavía quedan operativos.

El Ministerio de Defensa adjudicó a Iturri el programa en marzo de 2024, aunque el contrato no se formalizó hasta septiembre de ese mismo año y el propósito es incorporar 4.500 vehículos a través de varios lotes.

Por su parte, el Ejército de Tierra recibió un pequeño número de vehículos a principios de este mismo 2025 para iniciar una campaña de pruebas, que finalizó satisfactoriamente unas semanas más tarde.

Los primeros en recibir VMTT fueron los militares del Tercio Duque de Alba 2º en Ceuta, quienes los pusieron en servicio en los primeros días de julio de este año. Pocos días después, un segundo lote llegaba al Tercio Gran Capitán 1º de Melilla.

Iturri Landtreck

Iturri es una de las compañías de referencia para suministros del Ministerio de Defensa y, según explicaron en Feindef, ha tenido que ampliar sus instalaciones para hacer frente al pedido. En la fábrica de Allariz (Ourense) han añadido una nueva planta donde se realiza el montaje y la puesta a punto de los vehículos.

Asimismo, tal y como recoge la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), un punto esencial de la adjudicación ha sido asegurar el Plan de Apoyo Logístico, donde se recogen actividades como el mantenimiento o el suministro de repuestos durante los 20 años de ciclo de vida mínima estimada.

En este vídeo si se ve el vehículo… Iturri VMTT Landtrek pic.twitter.com/znQMmFB69E — Suan Guerrero (@suanguerrero) July 13, 2025

"En este proceso tendrá un importante papel la planta de Iturri en Utrera (Sevilla) y, especialmente, la recientemente habilitada al programa ubicada en la localidad madrileña de Alcalá de Henares", aseguran desde Aesmide.

El todoterreno en el que se basa el vehículo militar es el Landtreck de Peugeot. Realmente, a pesar de estar detrás la compañía francesa, del diseño de la plataforma se encargó la compañía china Changan, que vende un modelo equivalente en su país.

Se trata de una pickup de doble cabina modificada a conveniencia por Iturri para poder cumplir con las exigencias del Ministerio de Defensa. Uno de los cambios más importantes fue el motor, que según AESMIDE es de diseño alemán.

También incorpora techo de metal cerrado para la zona de la caja, protecciones delanteras y traseras y varios anclajes para material propio del Ejército de Tierra, como los bidones de combustible.

Otro de los aspectos clave del Landtreck modificado por Iturri es la incorporación de refuerzos a nivel de chasis y estructura interna, así como la dotación de una mejor suspensión que lidie con el incremento natural de la masa del vehículo.

Según el pliego de prescripciones técnicas, la capacidad de carga es superior a los 900 kilogramos y ha sido necesaria la incorporación de una toma de aire elevada —snorkel— para mejorar las capacidades de vadeo de masas de agua.

Imagen de uno de los vehículos fabricados por Iturri EP Sevilla

Con esta plataforma, el Ministerio de Defensa "pretende adquirir una familia o gama de vehículos que abarque un tipo de vehículo con posibilidad de diferentes variantes y versiones", según explica el Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

"De esta forma, las Fuerzas Armadas obtendrán, partiendo de una plataforma base, una gama de vehículos, que permitan obtener sinergias, consiguiendo así facilitar y reducir los costes logísticos del material".