Así son los asientos eyectables de Martin-Baker que se instalarán en los F-18 españoles: ya han salvado 166 vidas

Los asientos eyectables son el último recurso de los pilotos de caza ante un peligro inminente y potencialmente mortal. Tirar de la famosa anilla negra y amarilla desencadena una serie de acciones químicas y físicas en milésimas de segundo que solventan , en muchas ocasiones, la supervivencia de los tripulantes.

En el Consejo de Ministros celebrado el martes, el Gobierno aprobó la renovación de estos asientos eyectables —también denominados lanzables— para los cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio.

Estas aeronaves, las más antiguas del cuerpo de cazas de combate en servicio, cuentan con el sistema SJU-9 de la firma británica Martin-Baker y serán sustituidos por la versión Mk.14 NACES.

"La necesidad de esta modificación radica en la conveniencia de la cura de obsolescencia del sistema de eyección de la flota C.15 y CE.15 y mejora de los elementos de supervivencia de las aeronaves", explican desde el Consejo Ministerial.

La designación C.15 es como se conoce dentro del Ejército del Aire y del Espacio al caza F-18 de factura estadounidense, mientras que la versión CE.15 es la del mismo avión con carlinga doble.

Secuencia de eyección Royal Aeronautical Society

El importe del contrato, que se ejecutará a través del Ministerio de Defensa, es de 33,9 millones de euros. Actualmente, la flota de F-18 en España —de ambas variantes— es de 69 aparatos, pero se desconoce si se actualizarán todos ellos.

Asientos Martin-Baker

Martin-Baker nació a finales de los años 20 como una compañía de fabricación de aviones fundada por James Martin y el piloto Valentine Baker. Como resultado de un accidente ocurrido durante el vuelo de una aeronave prototipo, Baker falleció en 1942.

Anilla negra y amarilla característica de los asientos eyectables Martin-Baker

Tras la pérdida de su socio y amigo, Martin comenzó a trabajar en la seguridad para las tripulaciones y en 1945 ejecutaron la primera maniobra de eyección desde un avión. Desde entonces, la compañía se ha dedicado exclusivamente al diseño, desarrollo y fabricación de asientos lanzables y se ha erigido como la más importante del mundo en este sector.

Según recogen en su página web, Martin-Baker tenía en 2024 más de 16.200 asientos lanzables instalados y en servicio y, a lo largo de su historia, ha proporcionado a las fuerzas aéreas de todo el mundo más de 91.000 unidades.

El asiento eyectable Mk14, más conocido como SJU-17 y NACES (siglas en inglés de Asiento Eyectable Común de la Tripulación de la Marina), se encuentra actualmente en servicio en aviones F-18 y T-45 Goshawk.

Tal y como recoge Martin-Baker, este modelo particular de dispositivo cuenta con unas 2.500 unidades en servicio y, hasta la fecha, ha salvado la vida de 166 tripulantes.

La compañía recibió el contrato NACES de la Marina de Estados Unidos en mayo de 1985. "El objetivo del programa era desarrollar un asiento eyectable de alto rendimiento y alta tecnología que se integrara con varios tipos de aeronaves, proporcionando así un importante beneficio común para el cliente".

El primer Mk14 estándar de producción voló en un F-14D Tomcat en febrero de 1990 y la producción continuó con una cadencia de entregas muy importante para satisfacer las necesidades de incorporación en los cazas F-18 y la, por entonces nueva variante, Super Hornet.

Los primeros F-18 recalaron en el Ejército del Aire en 1986 y el lote se completó en 1990, justo cuando empezaba a instalarse la versión Mk14. Este es el motivo por el que las aeronaves españolas cuentan con la versión inmediatamente anterior.

Del F-18 al Eurofighter

En cuanto a especificaciones, el asiento tiene incorporado un primer sistema de elevación vertical, compuesto esencialmente por un elemento pirotécnico que desplaza el asiento hacia arriba siguiendo unos rieles.

Funcionamiento asiento Martin-Baker

Mientras esto ocurre, dos airbags se inflan a cada lado de la cabeza del tripulante del avión y un sistema de sujeción recoge las piernas. Los sensores comienzan entonces a evaluar el entorno exterior y a calcular algunos parámetros clave como la altitud o la velocidad.

Uno de los momentos clave es cuando el motor cohete comienza su ignición, milésimas de segundo después de tirar de la anilla, y que se encarga de separar al piloto de la aeronave de forma segura.

La electrónica decide entonces cuándo desplegar el paracaídas y separar a la persona de la estructura del asiento, para que pueda realizar un aterrizaje seguro. Según el fabricante, el techo máximo de operación del asiento es de 15.000 metros.

Sin embargo, una de las cualidades más importantes es que el asiento lanzable es igualmente válido para situaciones más extremas. Puede eyectar al tripulante a altitud y velocidad cero, y llevarlo a la superficie de forma segura.

A pesar de llevar prácticamente cuatro décadas de servicio, a algunos cazas F-18 todavía les quedan varios años de vuelo. Los primeros en retirarse serán los encuadrados en el Ala 46 de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), que son también los que primero llegaron a España.

La última vez que un piloto español empleó un asiento de Martin-Baker en un F-18 fue el 20 de mayo de 2023. El piloto, Daniel Pérez Carmona, se encontraba realizando maniobras de entrenamiento y exhibición en la Base Aérea de Zaragoza cuando tuvo que activar el sistema de eyección a muy baja altitud.

La aeronave, perteneciente al Ala 15, quedó completamente destruida, pero el capitán Pérez Carmona tan solo sufrió heridas leves. Martin-Baker ha registrado 7.800 eyecciones y vidas salvadas en su historia y cuenta con un club para los supervivientes a los accidentes, a los que regala un certificado y una corbata.

Asimismo, desde el Ministerio de Defensa se prepara la llegada de los primeros Eurofighter del Programa Halcón. Este modelo europeo, ensamblado para España en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Getafe (Madrid), también cuenta con asientos eyectables de Martin-Baker.