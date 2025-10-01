El Gobierno de Milei negocia la compra de cuatro fragatas construidas por Navantia para renovar la Armada Argentina

Argentina vuelve a mirar a Escandinavia para continuar con el proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas iniciado con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Tras la compra de 24 cazas F-16 a Dinamarca y más de 200 blindados 8x8 Srtyker a Estados Unidos, Buenos Aires busca ahora renovar las capacidades de la Armada Argentina.

El Gobierno de Milei ha iniciado conversaciones con Oslo con el objetivo de adquirir las cuatro fragatas de la clase Fridtjof Nansen en servicio en la Marina Real de Noruega. La fuerza naval nórdica planea dar de baja estas embarcaciones en la medida en que vayan siendo sustituidas por los navíos Tipo 26 contratados, recientemente, con la empresa británica BAE Systems, cuyas entregas tendrán lugar a partir de 2030.

De prosperar finalmente las negociaciones, Argentina se convertiría en el segundo país de Iberoamérica -después de Venezuela- en emplear buques de superficie desarrollados en España, dado que las actuales fragatas noruegas fueron construidas por Navantia -en sus instalaciones de Ferrol (Galicia)- a lo largo de la primera década de este siglo, en base al diseño de las F-100 españolas.

Si bien las embarcaciones encargadas por Oslo al astillero público español fueron cinco, a día de hoy la fuerza naval del país nórdico opera solo cuatro. En 2018, la unidad KNM Helge Ingstad (F-313) colisionó contra un petrolero y terminó hundiéndose a los pocos días del siniestro. Tres años más tarde, fue vendida para desguace.

Este suceso provocó un litigio entre Navantia y el Gobierno noruego, que culpaba del naufragio al astillero por presuntos fallos y deficiencias durante la construcción de los buques. Finalmente, el pasado junio, ambas partes pusieron fin a la disputa mediante un acuerdo por el que Oslo desistía de su demanda a cambio de que la empresa española le hiciera un descuento en el mantenimiento de las restantes fragatas.

A la Armada Argentina le urge actualizar su flota, compuesta -en su mayoría- por embarcaciones que superan los 40 años de antigüedad y que van desde los tres destructores MEKO-360 y seis corbetas MEKO-140 de diseño alemán, hasta los cuatro patrulleros clase Gowind adquiridos a la francesa Naval Group, entre 2018 y 2022.

La necesidad de disponer de nuevos buques se ha visto acrecentada después del cese del servicio activo, en 2024, de los destructores Tipo 42 ARA Hércules, construido en los años '70, y MEKO-360 ARA Heroína, botado a principios de los '80.

Destructor ARA La Argentina Armada Argentina

Sin embargo, las embarcaciones noruegas no son las únicas a las que han echado el ojo desde Buenos Aires. El Ministerio de Defensa argentino también ha indagado sobre la posibilidad de hacerse con las tres fragatas de la clase Iver Huitfeldt de Dinamarca o con algunas de las ocho embarcaciones clase Maestrale de Italia.

En este sentido, los buques italianos ya no se encuentran operativos, por lo que su hipotética incorporación por parte de la Armada Argentina sería mucho más rápida que la que supondrían las unidades escandinavas, que deben ser sustituidas por nuevas embarcaciones en sus países de origen.

La propuesta de Turquía

Otra de las alternativas que barajan desde la administración Milei está relacionada con una oferta presentada por la industria turca. Aselsan, la mayor empresa armamentística de Turquía, se ha ofrecido para acometer una modernización de los destructores MEKO-360 con los que cuenta actualmente el país: ARA Almirante Brown, ARA La Argentina y ARA Sarandí.

Esta propuesta fue dada a conocer por el propio presidente de la compañía turca, Ahmet Akyol, durante la última edición de la feria militar LAAD, celebrada en Río de Janeiro, en abril. Akyol destacó que su empresa conoce de primera mano esta familia de embarcaciones, dado que en el pasado actualizó los navíos MEKO-200 de Turquía.

Corbeta ARA Spiro Armada Argentina

Desde Aselsan, firma que busca expandir su presencia e influencia en Iberoamérica, detallaron que su apuesta es también extensible a las corbetas argentinas e incluso destacó que entre sus planes figura la participación del entramado industrial argentino en los trabajos a realizar sobre los buques.

El ofrecimiento de la firma turca se centra en proporcionar una mayor flexibilidad operacional de las embarcaciones argentinas. El mismo incluye la instalación de radares de largo alcance, sistemas ISR, sonares, equipos de guerra electrónica y un nuevo sistema de combate.

Las fragatas noruegas

Los buques de la clase Fridtjof Nansen han sido diseñados para operaciones de combate y defensa marítima. Con un desplazamiento de 5.290 toneladas, alcanzan 132 metros de eslora y 16,8 m de manga, lo que les otorga una silueta robusta pero ágil. Su calado de apenas 4,9 m facilita maniobras en escenarios complejos.

Su planta propulsora combina dos motores diésel Bazán Bravo de 12.000 caballos con una turbina de gas General Electric LM2500 de 28.832 caballos. Este sistema permite operar en diferentes configuraciones, alcanzando una potencia combinada de 40.832 caballos.

Fragatas de la clase Fridtjof Nansen de Noruega construidas por Navantia Fuerzas Armadas de Noruega

Gracias a ello, logran una velocidad máxima de 26 nudos, con autonomía de hasta 4.500 millas náuticas a 16 nudos usando solo los diésel; en crucero pueden mantener 20 nudos con la turbina. Además, poseen un motor auxiliar retráctil para emergencias.

La generación eléctrica corre a cargo de cuatro generadores diésel MTU, sumando 3.600 kW de potencia. En cuanto a sistemas de combate, destacan por contar con el AEGIS SPY-1F 3D, complementado con radares de navegación y dirección de tiro.

El armamento incluye un cañón Oto Melara de 76,2 mm, cuatro ametralladoras pesadas, 32 misiles Sea Sparrow, lanzadores de torpedos Mk 46 y capacidad para operar un helicóptero NH90. La dotación se compone de unos 132 tripulantes.