El Gobierno aprueba la compra de munición para las Fuerzas Armadas y la renovación de los asientos eyectables para los F-18

El Consejo de Ministros de este martes ha resultado con varias aprobaciones importantes en el ramo de la Defensa, tanto desde el punto de vista presupuestario, a través de Hacienda, como de adquisición de material directamente por el Ministerio liderado por Margarita Robles.

Tal y como han publicado, el Consejo Ministerial ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

El objetivo de esta medida es que el Ministerio de Defensa pueda disponer de los créditos precisos para dar inicio a expedientes de contratación, por parte de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), para atender actividades de investigación y desarrollo (I+D).

En particular, aquellas contempladas en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID), en su edición de 2020. En ella se recogen algunos de los ámbitos de tecnologías clave como sistemas de defensa contra amenazas asimétricas.

Las actividades de I+D comprenden tanto actuaciones a desarrollar en un marco de cooperación internacional y nacional "para lograr la consecución de los objetivos tecnológicos establecidos en la ETID 2020".

Los compromisos previamente asumidos constaban de 48,5 millones de euros a los que hay que añadir 21,7 millones más, que supone el extra aprobado en el Consejo de Ministros. En total y hasta 2030, se espera que se alcancen los 70,2 millones de euros.

Asientos eyectables y munición

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la decimocuarta enmienda del contrato para la adquisición de equipos de mantenimiento y apoyo logístico de aeronaves F-18, bajo denominación C.15 en la denominación del Ejército del Aire y del Espacio.

Asiento eyectable Martin Baker

"La necesidad de esta modificación radica en la conveniencia de la cura de obsolescencia del sistema de eyección de la flota C.15 y CE.15 y mejora de los elementos de supervivencia de la aeronave, por lo que se ha considerado la adquisición de asientos eyectables Mk14 NACES".

Estos asientos serán suministrados por la compañía Martin Baker, con sede en Reino Unido, que se ha erigido como el fabricante más importante de este tipo de sistemas. El importe del contrato es de 33,9 millones de euros.

Asimismo, el Consejo ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco de suministro de munición de cartuchería 5,56 x 45 milímetros para el Ministerio de Defensa, compuesto por ocho lotes.

"Las unidades de las Fuerzas Armadas tienen en dotación armas que emplean munición calibre 5,56 x 45 mm con diferentes configuraciones y efectos terminales", como cartuchos ordinarios o trazadores de fogueo.

"Estas armas son empleadas en la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional, durante la fase de preparación para la proyección de Fuerzas, y en las diferentes zonas de operaciones donde las Fuerzas Armadas tienen desplegados contingentes, lo que conlleva un consumo continuo recurrente cada año", apuntan.

Misma situación para el suministro de cartuchería de 9 x 19 milímetros. "Las unidades de las Fuerzas Armadas tienen en dotación armas que emplean munición de dicho calibre, con diferentes configuraciones, y que son empleadas en la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional, y en las diferentes zonas de operaciones".

El acuerdo marco de la munición de 5,56 milímetros tiene una duración de 4 años con la posibilidad de ser prorrogado dos años más y un valor estimado de 125,2 millones de euros. En cuanto a la munición de 9 milímetros, se trata de un acuerdo marco por valor de 13,6 millones y duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos años.