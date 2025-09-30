El Ejército del Aire mejora la eficacia de los misiles Meteor de sus cazas Eurofighter gracias a un software 100% español

La innovación continua es una de las señas de identidad del Ejército del Aire y del Espacio. Dentro de la fuerza aérea española, la responsabilidad de experimentar tanto con las aeronaves que componen la flota como con el armamento y munición que estas integran recae en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (Claex), institución creada en 1991.

El diseño, mantenimiento y modificación de los software embarcados en los diferentes sistemas de armas constituyen una de las distintas misiones asignadas al Claex. Precisamente, es en este apartado donde se ha producido uno de los últimos hitos tecnológicos protagonizados por el centro de experimentación del Ejército del Aire.

La entidad ha desarrollado un nuevo software 100% nacional que promete mejorar la gestión de sistemas y la capacidad de combate de los cazas Eurofighter. Según han explicado desde la fuerza aérea, las unidades beneficiadas serán las que corresponden al Tranche 2 y Tranche 3 del avión, es decir, las variantes entregadas en los periodos 2008-2012 y 2013-2020, respectivamente.

Entre las muchas mejoras y avances que incluye este software, destaca la posibilidad de realizar un uso más eficaz del misil aire-aire Meteor con los que están equipados por cazas españoles. En concreto, el desarrollo del Claex posibilita una mejor integración de este armamento con el radar de la aeronave.

El nuevo programa informático, han detallado desde la fuerza que lidera el general del aire Francisco Braco, es el fruto de tres años de intenso trabajo por parte del Claex, dentro del denominado Ciclo de Modificación 16B-CM-01.

El Ala 14 de la Base Aérea de Albacete ha sido la Unidad encargada de evaluar la operatividad del nuevo software. De esta manera, tras reconocer "el gran valor" de las nuevas capacidades aportadas por el programa diseñado por el Claex, el Estado Mayor del Ejército del Aire ha autorizado su carga en los mencionados aviones.

De acuerdo a la información difundida por la fuerza aérea, este nuevo software es solo el primer paso en la mejora continua de los aviones de combate Eurofighter. Al respecto, han avanzado que, incluso antes de finalizar con el 16B-CM-01, el Claex ya se encontraba trabajando en el siguiente ciclo de modificación, llamado 16B-CM-02.

Eurofighter alemán armado con misiles Meteor Kogo vía Wikipedia

La primera versión del 16B-CM-02 ya ha sido probada en tierra, en los bancos de desarrollo del centro, y los ensayos en vuelo han iniciado en la última semana de septiembre. No obstante, desde el Ejército del Aire todavía no han detallado cuáles serán las nuevas mejoras que implementará esta última versión.

"España forma parte del reducido grupo de países capaces de desarrollar e integrar mejoras de software y hardware en sus aeronaves, de forma completamente nacional", han destacado desde el Ejército del Aire.

Misil Meteor

El misil Meteor, desarrollado por la empresa MBDA, es un sistema aire-aire de última generación con un alcance más allá del campo visual (BVRAAM). Fue concebido gracias a la colaboración entre seis países europeos: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España y Suecia, en cuyas fuerzas aéreas ya se encuentra en servicio.

El elemento diferencial del Meteor, tal como señala su fabricante, es su innovador motor ramjet de combustible sólido y flujo regulable, diseñado para proporcionar empuje continuo hasta el momento de la interceptación. Al mantener energía hasta el final de su trayectoria, el misil incrementa de forma decisiva su capacidad de alcanzar blancos incluso maniobrando o intentando evadir el ataque.

Esta tecnología le otorga la mayor zona sin escape de cualquier misil aire-aire disponible en el mundo, superando notablemente las prestaciones de los proyectiles de medio-largo alcance (MRAAM) de generaciones anteriores.

La efectividad del Meteor se ve reforzada por una ojiva de fragmentación por explosión, equipada con fusibles tanto de impacto como de proximidad. Esta combinación maximiza la letalidad y asegura que la destrucción del objetivo se produzca en cualquier circunstancia de enfrentamiento.

Misil Meteor MBDA

El Meteor ha sido diseñado para ser eficaz en todos los entornos de combate. Su guiado mediante un buscador de radar activo avanzado garantiza funcionamiento en cualquier condición meteorológica y frente a una gran variedad de objetivos. Además, incorpora capacidades de guerra en red gracias a su enlace de datos, lo que le permite recibir información de designación de blancos desde fuentes externas.

Esto convierte al misil en un sistema extremadamente versátil, capaz de adaptarse a operaciones colaborativas y a los métodos de combate más modernos. La combinación de su motor ramjet, su buscador avanzado y su ojiva de alto rendimiento sitúa al Meteor como un arma que redefine el equilibrio aéreo en escenarios de alta exigencia.

En cuanto a integración, el misil ya está operativo en aeronaves como el Eurofighter, el Rafale y el Gripen, con un desempeño plenamente probado. Asimismo, se encuentra en proceso de adaptación para su uso en el F-35 (versiones A y B) y en el KF-21.