La desconexión total de Defensa con Israel se produjo en julio: "Ya estamos implementando fórmulas alternativas"

El Consejo de Ministros aprobó este martes definitivamente el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel, tras haber sido retrasado en varias ocasiones por "dificultades técnicas". Pese a ello, desde el Gobierno insisten en que la "desconexión total del Ministerio de Defensa con Israel ya se ha producido desde julio". "Actualmente, no hay ninguna licencia activa con Israel", aseguran fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno ha pedido el desistimiento de todos los contratos que puedan incluir algún tipo de tecnología procedente de Israel y negocia con sus contratistas, empresas españolas y europeas, la sustitución de los elementos que provenían de este país, agregan las mismas fuentes.

El objetivo de Defensa es la "dependencia cero de Israel". Y para ello, lo primero que se hizo, desde el 9 de octubre de 2023, fue "identificar la tecnología de procedencia israelí". Posteriormente, se pidió la "reconversión de los distintos programas que tuvieran un componente israelí", señalan las fuentes del Gobierno. "Ya estamos implementando fórmulas alternativas", para "garantizar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas".

"Cualquier tecnología o material de doble uso está prohibido", insisten. Con este real decreto-ley se obtiene un "blindaje jurídico" a la hora de negociar con las empresas, españolas y europeas, en un proceso en el que no espera sobrecostes reseñables ni demandas. Por el momento no hay reclamaciones.

"Se está trabajando en buscar acuerdos y soluciones con empresas españolas o europeas", aunque también con nuestros aliados. Las citadas fuentes subrayan que "estamos en la reconversión de los programas, que es algo habitual". Aprovechando esa fase, "se va a reprogramarlo y se buscan tecnologías alternativas a la israelí".

Ahora, el decreto, que se publicará hoy en el BOE, deberá ser convalidado en el Congreso y, de aprobarse, sancionará de forma legal lo que ya venía sucediendo en la práctica.

En lo que respecta a sus repercusiones en el sector de la defensa, desde el Ejecutivo descartan que exista un "impacto económico más allá de ese esfuerzo inicial para la desconexión" de la industria israelí. Todo ello se enmarca en el objetivo de “dependencia cero” para avanzar en la autonomía estratégica de la industria de defensa española.

Desconexión con Israel

Como ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este real decreto “incluye una disposición para revocar autorizaciones vigentes y prohibir pendientes de resolución”.

Hasta la fecha, como ha ido contando El ESPAÑOL, Defensa ha cancelado o anulado importantes programas como el del lanzacohetes SILAM y la adquisición de los misiles Spike LR2. También se acaban de cancelar el Sistema de guiado láser Eurofighter: adjudicado en abril de 2024 a Rafael y valorado en 207 millones de euros, y que hasta la fecha no tiene una alternativa.

Uno de los últimos ha sido el proceso de adquisición de designadores láser JTAC (Joint Tactical Air Controller o Controlador de Ataque Terminal Conjunto) que estaba vigente por 921.900 euros, antes de impuestos, hasta este lunes.

Además, la Plataforma de Contratación del Estado ha publicado en los últimos días la anulación de hasta 19 contratos de adquisición y mantenimiento de diferentes sistemas que ya habían sido aprobados. Uno de los sistemas afectados son los morteros Cardom de 81 mm del Ejército de Tierra, con la anulación de cuatro contratos de mantenimiento y repuestos por 620.000 euros (sin IVA) firmados con Elbit Systems.

También se cancelan tres contratos de mantenimiento por 390.000 euros (sin IVA) de las estaciones de armas RCWS Mini Samson de los vehículos RG-31, gestionados por Pap Tecnos, filial en España de la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems.

Rota y Morón

Aunque el decreto establece claramente que se denegará “la entrada al espacio aéreo español de aeronaves de Estado que transporten material de defensa con destino a Israel”. Esta medida no afectará en la práctica a Estados Unidos, su principal proveedor de armamento.

Como señalan fuentes del Gobierno, "el decreto llega hasta donde puede". "Las leyes y los acuerdos internacionales o bilaterales, como los de las bases militares de Rota y Morón, hay que cumplirlos".

Como ya ha señalado El ESPAÑOL, España no inspecciona los aviones estadounidenses que hacen escala en las bases militares de Rota o Morón de la Frontera, conforme al Convenio de Cooperación para la Defensa.

En cuanto a las excepciones, el Gobierno no concreta ninguna que esté prevista, pero incluye esa cláusula para poder adoptarlas si se dan circunstancias que en este momento no se han podido planificar.

Para establecerlas es necesario un acuerdo del Consejo de Ministros y además se informará trimestralmente al Congreso, por lo que el Gobierno considera que la transparencia está asegurada.