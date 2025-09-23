Las disputas sobre el nuevo caza en el que trabaja España ponen en jaque todo el proyecto: Berlín busca excluir a París del FCAS

Alemania se ha cansado de los desplantes de Francia. Las discrepancias entre ambos países respecto al Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) -programa que persigue el desarrollo de un caza de sexta generación- amenazan con echar por tierra todo el proyecto, en el que también está involucrado España.

De esta manera, en caso de que las partes no logren ponerse de acuerdo antes de fin de año, Berlín ya sopesa la posibilidad de excluir a París del FCAS y reemplazarlo con un nuevo socio internacional. En este sentido, el Gobierno germano estaría sondeando a Reino Unido y Suecia, según ha publicado Politico.

No obstante, otras de las alternativas que se barajan es que Alemania y España decidan continuar con el diseño del futuro caza por su cuenta, sin buscar un sustituto a la empresa francesa Dassault, lo que dejaría a Airbus e Indra como únicos líderes industriales del programa.

Lo que ha empujado ahora al Ejecutivo de Friedrich Merz a considerar la expulsión de Francia del desarrollo del caza llamado a coger el relevo de los Eurofighter y Rafale a partir de 2040 ha sido la exigencia de Dassault de ostentar un liderazgo exclusivo -cercano al 80%- en una parte esencial del proyecto: el diseño de la propia aeronave (NGF).

La petición gala supone toda una modificación en el reparto equitativo de cargas y trabajos acordado inicialmente por los tres socios. Al respecto, el Ministerio de Defensa germano ha subrayado que la industria militar francesa está trabando el comienzo de la siguiente fase del proyecto.

Este fue uno de los temas que abordaron Merz y Pedro Sánchez la semana pasada, durante el encuentro que ambos mandatarios mantuvieron en Madrid. "Compartimos la evaluación de que la situación actual es insatisfactoria. No avanzamos con este proyecto. Ambos estamos en conversaciones con el gobierno francés y queremos una solución lo antes posible", sostuvo el alemán.

Por su parte, Sánchez ha asegurado que el interés y compromiso de España en este proyecto es absoluto pero con las condiciones que habían prefijado los tres países, es decir, mediante una distribución a partes iguales de las responsabilidades.

El canciller alemás, Friedrich Merz, junto a Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa Zipi EFE

Francia y Alemania se han dado tiempo hasta este otoño para resolver sus discrepancias y dar luz verde al inicio de la Fase 2 del proyecto, durante el que se debe construir un demostrador del futuro avión de combate. Para octubre, está prevista una reunión trilateral entre los ministros de Defensa de los socios del FCAS.

El reemplazo de Francia por Suecia o Reino Unido abriría la puerta a las empresas Saab o BAE Systemas, respectivamente, al FCAS. La compañía sueca es el fabricante del caza Gripen, una aeronave en servicio en seis países. Por su parte, actualmente, la firma británica está inmersa en el desarrollo del Tempest, el rival directo del FCAS, por lo que las posibilidades de que se asocie con Alemania y España son cuanto menos remotas.

Los avances del Tempest

La realidad del Tempest es completamente opuesta a la del FCAS. El desarrollo del avión del llamado Programa Aéreo de Combate Global (GCAP, por sus siglas en inglés) avanza sin los obstáculos y problemas a los que viene haciendo frente la aeronave ideada por Alemania, España y -por ahora- Francia.

El GCAP es una iniciativa de Reino Unido e Italia, representados por las empresas BAE Systems y Leonardo, respectivamente. En 2022, la compañía Jaiec, en representación de Japón, se sumó también al proyecto.

GCAP Leonardo

A finales de julio, los socios detrás del Tempest informaron que dos tercios del peso estructural del demostrador de vuelo ya se encuentran en fabricación. Esta unidad es un elemento crucial de todo el proyecto, dado que permite diseñar procesos de fabricación, probar una amplia gama de tecnologías y eliminar riesgos en la versión definitiva del caza.

Además, han detallado que pilotos de prueba la Real Fuerza Aérea (RAF) ya han volado más de 300 horas en un simulador del demostrador, con el fin de evaluar rápidamente los sistemas de control durante maniobras más complejas, obteniendo datos cruciales sobre el comportamiento y rendimiento de la aeronave, incluso años antes de su primer vuelo.

Al mismo tiempo, a principios de septiembre, las empresas responsables de los motores de la aeronave -Rolls-Royce (Reino Unido), Avio Aero (Italia) e IHI (Japón)- anunciaron la expansión de su asociación para acelerar su desarrollo.

En este sentido, los equipos de ingeniería de estas tres compañías ya han realizado varias revisiones para aprobar el diseño del demostrador de motores, tras la finalización de las revisiones de diseño conjuntas, y han iniciado la adquisición de hardware.

Entre los hitos recientes se encuentra la prueba exitosa de una cámara de combustión revolucionaria, desarrollada con técnicas mejoradas de fabricación aditiva por capas para crear vías de refrigeración geométricas únicas.

Las tecnologías avanzadas de refrigeración y materiales de última generación permiten temperaturas de funcionamiento más altas para la turbina, a la vez que posibilitan que los componentes funcionen a menor temperatura durante un mayor rango de funcionamiento, lo que mejora la durabilidad y la sostenibilidad a lo largo de la vida útil del motor, según han explicado sus fabricantes.