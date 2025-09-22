El Grupo de Combate Dédalo comienza su participación en el ejercicio internacional UNITAS 2025 en EEUU

Cuando el diario de navegación estrena la tercera semana desde la salida del puerto base, el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3 ha comenzado su participación en el ejercicio multinacional UNITAS 2025, organizado por la Marina estadounidense y en el que participan 26 países aliados.

El despliegue de esta edición de Dédalo está compuesto por el buque de asalto anfibio Galicia y las fragatas Almirante Juan de Borbón y Canarias, que han partido desde la Base Naval de Mayport (Jacksonville, Florida) para integrarse con el resto de los asistentes al ejercicio conjunto.

Según recoge el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la ceremonia de apertura de esta actividad de adiestramiento naval se ha celebrado a bordo del buque estadounidense USS Arlington, que será el "centro neurálgico del despliegue".

Despliegue marítimo del UNITAS 2025 EMAD

Actualmente, las unidades españolas están trabajando con otras americanas para "reforzar la interoperabilidad entre los países participantes".

"Así, los buques del Dédalo 25-3 realizan operaciones con aeronaves de otras naciones, al tiempo que nuestros helicópteros demuestran su versatilidad tomando en las cubiertas del USS Arlington o del ARM Papaloapan". Este último de la Armada de México.

Hace ahora 11 días, las tres embarcaciones españolas participantes realizaron una maniobra de aprovisionamiento con un buque de la US Navy en plena travesía atlántica.

En cuanto al UNITAS 2025, mientras los buques maniobran en la mar, el batallón de Infantería de Marina mantiene su despliegue en Camp Lejeune, una base militar de los Marines estadounidenses en Jacksonville, donde permanecerán hasta el 28 de septiembre.

Allí se encuentran realizando actividades operativas anfibias de distinta índole, entre las que se encuentran acciones de fuego real, combate en entornos urbanos o apoyo aéreo cercano. Todo ello integrado en el Cuerpo de Marines de EEUU y otras fuerzas multinacionales.

Las naciones involucradas en el ejercicio anfibio son Argentina, Brasil, Belice, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Marruecos, Paraguay, Perú y España.

El UNITAS 2025 "es un ejercicio multinacional que este año celebra su 65ª edición consecutiva, y cuya finalización está prevista el próximo 6 de octubre en Norfolk".

Según indican desde el EMAD, además del adiestramiento conjunto, en esta ocasión también contribuye a la conmemoración del 250º aniversario de la Marina estadounidense.

Con su participación, el Grupo de Combate Dédalo 25-3 "demuestra el compromiso de España con la seguridad en el entorno estratégico internacional, a través de una cooperación estrecha con países socios y aliados".

El pasado 15 de septiembre, el Grupo recaló en la Base Naval de Mayport, tras 18 días de navegación cruzando el océano Atlántico desde España. Desde entonces y hasta su reciente salida a la mar, los tres buques españoles han llevado a cabo un intenso programa durante su escala en puerto.