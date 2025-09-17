Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE: "Europa necesita con urgencia un sistema de criptoseguridad integrado"

Ricardo Martí Fluxá, presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), ha asegurado en la VIII Jornada de Ciberseguridad, que "Europa necesita con urgencia un sistema de criptoseguridad integrado, para lo que hace falta más voluntad política".

Martí Fluxá ha señalado que "afortunadamente, en los últimos meses hemos visto avances importantes, pero todavía persisten problemas graves como la excesiva dependencia de terceros". Para hacer frente a este desafío, recalcó que “necesitamos una colaboración público-privada sólida” y destacó que "la industria española es un activo estratégico de primer orden".

Por su parte, Antonio Hernando Vera, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que ha presidido el acto inaugural, ha subrayado que "no hay seguridad física sin ciberseguridad".

Para ello, ha insistido, "debemos tener más medios, más recursos y mejor colaboración público-privada. Un esfuerzo que intentamos hacer mediante la inversión de 1.157 millones de euros para ciberseguridad".

Asimismo, ha señalado la importancia de concienciar, “porque es imprescindible que la ciudadanía y las empresas sepan que la amenaza es constante” y ha advertido que “hay dos tipos de empresas: las que ya han sido atacadas y las que lo van a ser".

En la citada Jornada de Ciberseguridad, instituciones y empresas han compartido visiones sobre regulación y financiación en ciberseguridad, los retos de integrar inteligencia artificial, seguridad y defensa, y la importancia de la colaboración público-privada para reforzar la resiliencia y la autonomía tecnológica en el entorno digital.

El evento arrancó con una primera mesa redonda titulada "Regulación y financiación en la encrucijada. Legislando con la mirada puesta en la ciberseguridad", moderada por Miguel Ángel Amutio, jefe de Planificación de la Ciberseguridad en la Agencia Estatal de Administración Digital. En ella, representantes del Centro Criptológico Nacional, CDTI, la Agencia Europea de Ciberseguridad y UNE analizaron la evolución del marco normativo y las oportunidades de financiación para su desarrollo.

La segunda mesa, bajo el título "Ciberseguridad e IA para Seguridad y Defensa" y moderada por María de la Malla, vicepresidenta de Seguridad de TEDAE, reunió a expertos del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y el Sistema de Seguridad Nacional, que reflexionaron sobre los desafíos y oportunidades de la convergencia entre inteligencia artificial y ciberseguridad en el ámbito de la defensa.

La jornada concluyó con una tercera mesa moderada por José Luis Pérez Pajuelo, director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que contó con representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad y Repsol. Se centró en la importancia de la cooperación entre administraciones, industria, academia e innovación para afrontar los grandes retos del futuro, como la soberanía tecnológica, la autonomía estratégica y la formación de nuevo talento.