El fondo noruego "DNB European Defence" aterriza en España en pleno auge de la inversión en defensa

El mercado de la industria de Defensa sigue muy activo. Continuando la senda iniciada por otros fondos de inversión como Hyperion Fund, Nazca Aeroespacial, Panza Capital, Cobas Asset Management o Tikehau Capital, llega a nuestro país “DNB European Defence”, del Grupo DNB, el mayor proveedor de servicios financieros de Noruega.

Desde su lanzamiento en el país nórdico, el pasado mes de abril, DNB European Defence invierte en unas 40 a 50 compañías, y entre ellas se encuentran líderes europeos como Rheinmetall, Leonardo o Saab; firmas aeroespaciales como Dassault Aviation, MTU Aero Engines o Rolls Royce, junto a especialistas en sensores, comunicación cifrada o defensa cibernética como Hexagon, Hensoldt o Adyen.

Aproximadamente un 15% del fondo se invierte en empresas fuera del índice de referencia, lo que permite generar valor añadido de forma activa.

Ofrece acceso a empresas innovadoras en aviación, ciberseguridad e infraestructuras digitales, además de incluir tanto fabricantes tradicionales como compañías que desarrollan tecnologías clave para la protección civil. Como explica Amra Koluder, responsable de Clientes Internacionales y Distribución en DNB AM, ofrecen a sus clientes el "acceso a uno de los sectores estratégicos más relevantes para el futuro de Europa".

Algo en lo que también incide Lorenzo González, responsable para Iberia en DNB AM, al subrayar que "España ocupa una posición clave dentro del sistema de seguridad europeo". Lo que permitirá a sus clientes "participar activamente en el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de Europa, con perspectivas muy atractivas a largo plazo".

Se trata de un producto de renta variable de gestión activa que facilita el acceso directo a empresas europeas líderes en defensa, tecnología aeroespacial, protección de infraestructuras civiles y ciberseguridad.

A diferencia de los productos indexados, este fondo de gestión activa permite seleccionar de forma precisa aquellas empresas con mayor potencial de crecimiento y ventajas competitivas claras.

Gestionado por Stian Ueland, profesional con amplia experiencia en inversión y formación técnica, surge en un nuevo contexto geopolítico, donde "la capacidad de Europa para garantizar su seguridad es más importante que nunca. Al mismo tiempo, los países están invirtiendo en infraestructuras críticas, seguridad digital e independencia tecnológica», señala Ueland.

DNB Asset Management cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo y gestión de estrategias temáticas. Fondos como DNB Technology o DNB Healthcare han demostrado que el conocimiento profundo de cada temática, junto con una selección responsable, se traduce en éxito sostenido en la inversión.