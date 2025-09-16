El ejército israelí calcula que tardará "varios meses" en tomar la ciudad de Gaza o en destruirla completamente

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este martes que tomar el control de la ciudad de Gaza llevará varios meses, después de que anoche comenzaran los intensos bombardeos desde drones y helicópteros contra la capital gazatí, mientras sus tanques avanzan lentamente con su invasión terrestre, con sus temidos carros de combate Merkava IV, uno de los mejores del mundo.

El propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se encargaba de airear en su red social X, de forma gráfica, el inicio de esta invasión: “Gaza arde”, mientras que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la calificaba como una “poderosa operación”.

Comenzaba así otra fase de la denominada Operación Carros de Gedeón B, dirigida personalmente por el jefe del Ejército, el general Eyal Zamir, y cuyo objetivo es acabar con los entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás que se encuentran en el "principal bastión" del grupo islamista.

Para la misma, las Fuerzas de Defensa de Israel han movilizado dos divisiones, a las que se sumará una tercera en los próximos días, y miles de soldados, hasta "alcanzar los objetivos de la guerra", aseguró Defrin.

"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", declaró en una rueda de prensa virtual, recogida por EFE.