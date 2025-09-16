El ejército israelí calcula que tardará "varios meses" en tomar la ciudad de Gaza o en destruirla completamente
Las Fuerzas de Defensa de Israel han movilizado dos divisiones, a las que se sumará una tercera en los próximos días, y miles de soldados.
Más información: Así es el Merkava, el tanque de Israel que es clave en su avance sobre Gaza: posee un sistema antimisiles integrado
El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este martes que tomar el control de la ciudad de Gaza llevará varios meses, después de que anoche comenzaran los intensos bombardeos desde drones y helicópteros contra la capital gazatí, mientras sus tanques avanzan lentamente con su invasión terrestre, con sus temidos carros de combate Merkava IV, uno de los mejores del mundo.
El propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se encargaba de airear en su red social X, de forma gráfica, el inicio de esta invasión: “Gaza arde”, mientras que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la calificaba como una “poderosa operación”.
Comenzaba así otra fase de la denominada Operación Carros de Gedeón B, dirigida personalmente por el jefe del Ejército, el general Eyal Zamir, y cuyo objetivo es acabar con los entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás que se encuentran en el "principal bastión" del grupo islamista.
Para la misma, las Fuerzas de Defensa de Israel han movilizado dos divisiones, a las que se sumará una tercera en los próximos días, y miles de soldados, hasta "alcanzar los objetivos de la guerra", aseguró Defrin.
"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", declaró en una rueda de prensa virtual, recogida por EFE.
Además de los temidos carros de combate Merkava IV, durante su escalada bélica en Gaza, una de las principales municiones aéreas empleadas por Israel han sido las bombas MK-80, de General Dynamics, y las municiones guiadas JDAM de Boeing, según la organización American Friends Service Committee (AFSC).
Desde que Netanyahu revelara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza a mediados del mes de agosto, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, con decenas de muertos cada día, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras, incluidos decenas de edificios de la capital.
Antes del anuncio de esa ofensiva y del inicio de las órdenes de desplazamiento forzoso, en la ciudad de Gaza había en torno a un millón de personas. Sin embargo, al intensificarse los bombardeos se produjo un éxodo de sus ciudadanos hacia el sur.
El ejército israelí calcula que el 40% ―400.000 civiles― han abandonado la urbe, pero la OCHA (la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) limitaba el lunes la cifra en torno a unos 142.000. A principios de septiembre las Fuerzas de Defensa ya controlaban el 40% de Ciudad de Gaza.
Por su parte, Hamás no ha dudado en calificar de "limpieza étnica" el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.