Cazas Eurofighter, helicópteros Tigre, misiles Nasams y tanques Leopard: el despliegue español en el Flanco Este de la OTAN

La violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia ha sido la gota que ha rebasado el vaso de la OTAN. Los 19 drones que Varsovia tuvo que derribar tras penetrar en su territorio han obligado a la Alianza Atlántica a tomar medidas serias.

Ante este escenario, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el actual jefe militar de la Organización, el general estadounidense Alexus G- Grynkewich, han anunciado el inicio de la operación Centinela del Este, una nueva misión de defensa centrada en la frontera oriental.

A pesar de que no se han brindado más detalles sobre este nuevo despliegue, desde la Alianza han señalado que el objetivo de este operativo es lograr agilidad en todo el frente que permita contrarrestar nuevos ataques con drones de Rusia, con una mayor coordinación entre las fuerzas de tierra y aire. "Centinela del Este aportará flexibilidad y solidez a nuestra estrategia", ha señalado Rutte.

Hasta el momento, cinco países se han comprometido a participar: Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y España, aunque el secretario general de la Alianza ya ha adelantado que otras naciones se sumarán a lo largo de los próximos días.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que las Fuerzas Armadas Españolas aportarán "medios aéreos" al nuevo dispositivo de seguridad de la OTAN. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa han detallado que las unidades se dedicarán a "misiones de vigilancia y control".

Si bien desde el Ejecutivo no han detallado de qué aeronaves se tratará, es de suponer que el despliegue español será similar al que ya han anunciado otros socios: Copenhague aportará dos cazas F-16, París tres Rafale y Berlín cuatro Eurofighter.

De esta manera, previsiblemente la contribución de España también se materializará en más aviones de combate, ya sean unidades Eurofighter o F-18, los dos modelos que componen la actual flota del Ejército del Aire y del Espacio.

Despliegue español

Sánchez ha subrayado que estas aeronaves se sumarán a los medios que el país ya tiene desplegados en el este de Europa. En la actualidad, por ejemplo, ocho Eurofighter españoles, pertenecientes al Ala 11 de la base aérea de Morón (Sevilla), se encuentran en Lituania llevando a cabo tareas de policía aérea en el Báltico.

Los pilotos de España son los responsables, en el marco de esta misión, de interceptar aviones rusos que ingresan en el espacio aéreo de los países bálticos sin identificarse. Una vez localizadas las aeronaves, los Eurofighter se encargan de identificar visualmente a los intrusos y asegurar que abandonan la zona.

Lanzador de misiles Nasams en Letonia EMAD

También en esta región, en concreto en Letonia, el Ejército de Tierra posee una unidad de defensa antiaérea compuesta por misiles Nasams. Estos sistemas, de fabricación noruega, son efectivos contra aeronaves, misiles y drones.

En este mismo país, España aporta alrededor de 600 militares al Grupo de Combate de la Alianza. Los principales medios aportados por este contingente son los carros de combate Leopardo 2E, el más avanzado con el que cuenta el Ejército de Tierra, y los vehículos de combate de infantería Pizarro.

Además, se aportan otros medios mecanizados como los blindados M-113, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores y misiles contra carro Spike montados en vehículos Vamtac.

Otro de los miembros orientales de la OTAN que cuenta con militares españoles es Rumanía. Allí se encuentra desplegado el Destacamento Aerotáctico Tigru, el cual está dotado con un radar de vigilancia aérea AN/TPS-43M.

Tanques Leopard de España en Letonia EMAD

Operativo desde octubre de 2022, este radar, operado por personal de la fuerza aérea española, ya ha superado las 22.000 horas de funcionamiento integrado en la operación de Defensa Aérea y Antimisil de la Alianza Atlántica.

No obstante, la presencia española en Rumanía no se limita únicamente a la vigilancia aérea. La Infantería de Marina inició, en octubre del año pasado, el despliegue de personal y capacidades en Rumanía en la localidad de Cincu. Entre otros equipos, los militares españoles en territorio rumano cuentan con vehículos Vamtac equipados con morteros de 81 mm Dual Eimos de la empresa Expal.

200 vehículos en Eslovaquia

A partir de julio de 2024, España asumió el mando del Grupo de Combate Multinacional de la OTAN en Eslovaquia, tomando el relevo de la República Checa.

La participación española en esta brigada multinacional supone el envío a Eslovaquia de unos 800 militares y más de 200 vehículos de distinto tipo, configurando el mayor despliegue en el exterior de las Fuerzas Armadas españolas hasta el momento.

Un helicóptero Tigre de España junto a un Leopard de Portugal, en Eslovaquia EMAD

Asimismo, en la ciudad de Kuchyňa, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) tienen desplegado a personal del Batallón de helicópteros de ataque nº 1, equipados con sistemas Tigre.

Bajo liderazgo español, se integran también en esta fuerza contribuciones de Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y la propia República Checa, lo que permite reforzar sus capacidades de disuasión y defensa.