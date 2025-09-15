Los cazas españoles en Lituania protagonizan ocho ‘Alfa Scramble’ para interceptar incursiones rusas desde agosto

En el presente despliegue, iniciado hace un mes y medio, los ochos cazas Eurofighter del Ala 11, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), han realizado ocho de estas operaciones de policía aérea: tres en agosto, centradas en el reconocimiento de trazas sobre el Báltico, y cinco en septiembre, tres contra aviones detectados en el mar Báltico y dos ante objetos no confirmados, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Desde que en 2004 Lituania, Letonia y Estonia se integraron en la OTAN, se viene desarrollando de forma periódica esta misión de policía aérea en los países bálticos. España es uno de los países que participa en estas rotaciones, aportando aviones F-18 o Eurofighter.

Las misiones ‘Alfa Scramble’ son alertas reales que activan el despegue inmediato de cazas en menos de 15 minutos para interceptar amenazas o aeronaves no identificadas. Son cada vez frecuentes en esa zona, especialmente sensible, por compartir frontera con Rusia y estar próxima al enclave militarizado de Kaliningrado.

Los cazas Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio español, integrados en el Destacamento Aerotáctico "Vilkas", han intensificado su actividad desde su despliegue a principios de agosto en Lituania, completando ocho misiones ‘Alfa Scramble’ de policía aérea en el marco de la operación de la OTAN Enhanced Air Policing para proteger el flanco este aliado.

En todas estas misiones, las tripulaciones de los cazas españoles son alertadas por el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Uedem (Alemania), para efectuar el reconocimiento, identificación y, si procede, neutralización de los objetos aéreos que se detectan en su zona de responsabilidad.

El 9 de septiembre los Eurofighter españoles recibieron su primera orden de despegue en misión de policía aérea, conocida como Alfa Scramble. El aviso saltó cuando el sistema de defensa aérea de la OTAN detectó un avión no identificado que despegaba de Kaliningrado y volaba hacia el norte, cerca del espacio aéreo de las repúblicas bálticas.

Tras interceptarlo, las tripulaciones confirmaron que se trataba de un Ilyushin IL-76, un avión de transporte militar ruso.

El mismo día, las aeronaves del DAT ‘Vilkas’ fueron nuevamente activadas para reconocer un tráfico sin plan de vuelo sobre el Golfo de Finlandia. Los Eurofighter completaron la misión con éxito, y en ella reconocieron la aeronave como un avión de transporte de personal del modelo Tupolev TU-154.

Seguidamente, se les ordenó reconocer un tráfico desconocido en la misma zona, que resultó ser una aeronave de vigilancia y reconocimiento, de nacionalidad rusa, modelo Ilyushin IL-20.

El 10 de septiembre los Eurofighter del destacamento ‘Vilkas’ vivieron una jornada intensa con dos alertas de despegue inmediato (Alfa Scramble). La primera se produjo por la mañana, cuando se detectó un objeto no identificado, con un patrón de vuelo similar al de un dron, sobre territorio lituano.

La segunda llegó al anochecer, tras la entrada de otro objeto en el espacio aéreo letón. En ambos incidentes, el rastro desapareció antes de que los cazas alcanzaran la zona.

Finalmente, en la tarde del día 13 de septiembre, los Eurofighter españoles despegaron nuevamente para reconocer una traza que, procedente de Kaliningrado, no tenía comunicaciones con los servicios de control de tránsito aéreo. Una vez realizado el reconocimiento del objeto, los cazas confirmaron que correspondía con el TU-154 de nacionalidad rusa que constaba en el plan de vuelo.

El DAT ‘Vilkas’

El Destacamento Aerotáctico (DAT) "Vilkas", cuyo nombre significa ‘lobo’ en lituano, está integrado por cerca de 150 aviadores procedentes de hasta 15 unidades distintas del Ejército del Aire y del Espacio. Dispone de ocho cazas Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla) y cuenta además con un avión de reabastecimiento en vuelo A400M del Ala 31 (Zaragoza).

Bajo el mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, el destacamento operará desde la base aérea de Siauliai, en el norte de Lituania, hasta el mes de noviembre.