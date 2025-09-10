El Gobierno aprueba la compra de sistemas lanzacohetes, el mantenimiento de buques e impulsa la ciberdefensa

El Consejo de Ministros celebrado ayer dejó un importante impulso a varios programas armamentísticos y de capacidades para la Defensa por un valor total de 253 millones de euros.

El acuerdo más cuantioso es el de la adquisición de sistemas lanzacohetes de 100 milímetros. Si bien no se menciona en el acuerdo alcanzado en el Consejo Ministerial, se trata del lanzacohetes Alcotán-100 de la compañía aragonesa Instalaza.

"Las unidades del Ejército de Tierra tienen asignadas en plantilla sistemas lanzacohetes de 100 milímetros, con su dirección de tiro y municiones, que son empleados de forma regular durante la realización de los ejercicios incluidos en los planes generales de instrucción y adiestramiento en territorio nacional", señalan.

Los sistemas lanzacohetes de 100 milímetros forman parte de los recursos que el soldado precisa para su instrucción, "cuando se encuentra integrado en las Unidades que se proyectan a zona de operaciones", aseguran. El acuerdo alcanza los 64,8 millones de euros y tendrá una duración de 4 años.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la celebración de la Orden de Ejecución abierta para el sostenimiento de las obras programadas e incidentales de las Fragatas F-100, buques de aprovisionamiento, patrulleros y resto de embarcaciones en el arsenal de Ferrol y otros de la Armada en tránsito.

Mediante esta Orden, se busca que el arsenal gallego garantice la operatividad de los buques de la Armada a los que apoya, de manera que puedan cumplir las misiones asignadas y los compromisos internacionales adquiridos por España.

El valor estimado de la mencionada Orden de Ejecución es de 40 millones de euros y tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2029, sin posibilidad de prórroga.

En la parte aérea, también se ha aprobado la celebración del acuerdo marco para la adquisición y sostenimiento de drones clase I mini de ala rotatoria.

Legionario preparando un dron de DJI Izan González

"Las unidades del Ejército del Aire y del Espacio deben operar en situaciones complejas en las que coexistirán amenazas y riesgos en constante evolución, y con una elevada presencia de población civil", según se recoge de la documentación del Consejo.

Para hacer frente a ellos, estos drones "resultan imprescindibles y son transversales a todo tipo de operaciones", aseguran.

También explican que las unidades los emplearán allá donde vayan a operar "para satisfacer sus necesidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ya sea en territorio nacional o en zona de operaciones".

Esto incluye operaciones terrestres, marítimas, anfibias, de seguridad y vigilancia, operaciones especiales, y de intervención en emergencias. El acuerdo marco alcanza los 23,7 millones de euros con una duración de tres años.

Refuerzo en el ciberespacio

El pilar principal de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros pasan por la mejora de las capacidades de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.

Se ha autorizado la celebración del contrato para la Potenciación de las Capacidades de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio "ante las nuevas ciberamenazas a la Seguridad Nacional".

La finalidad es proporcionar al Mando Conjunto del Ciberespacio de "equipamiento y software para mejorar y ampliar sus capacidades de computación y almacenamiento, destinados a fortalecer las capacidades de ciberdefensa, permitiendo así responder a las demandas y retos". Este acuerdo alcanza los 25,5 millones.

En la misma línea, también se llevará a cabo la construcción del NATO Cyber Range para el Mando Conjunto del Ciberespacio en la Base de Retamares.

Con este contrato se pretende proporcionar de esa infraestructura "para dotar de capacidades de prevención de ciberataques al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE)".

Tal y como explican, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa es la respuesta de España a un contexto internacional marcado por la creciente beligerancia y la aparición de nuevas amenazas híbridas. Tiene un valor de 17 millones y una vigencia de un año.

En el apartado de ingeniería civil, se urbanizará una nueva parcela para el MCCE por 15,7 millones de euros y la posterior construcción del centro de operaciones, que alcanza los 17 millones.

También han aprobado la construcción del Centro de Respuestas ante Emergencias Informáticas (ESPDEF-CERT), para el Mando Conjunto de Ciberespacio (MCCE) en la Base Retamares, por un valor estimado de 42,2 millones de euros.

"El importante crecimiento de esta unidad, y el aumento de amenazas y emergencias, hace necesaria la construcción de una infraestructura que permita adiestrar al personal, para garantizar la supervivencia de los elementos físicos, lógicos y virtuales críticos para la Defensa, mediante la ejecución de operaciones en el ciberespacio".